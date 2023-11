Ολυμπιακός: Χτίζουν επίθεση οι κόκκινοι

Ο Ολυμπιακός ρίχνει ματιές στη διεθνή αγορά για την ενίσχυση του, για τον Ιανουάριο που ανοίγουν οι μεταγραφές, έχοντας επικεντρωθεί στις θέσεις των στόπερ, του κεντρικού χαφ και του σέντερ φορ. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος ως γνωστό δεν είναι και η πιο εύκολη, οι επιλογές είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτή του καλοκαιριού, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες και λύσεις.

Σε ό,τι αφορά την απόκτηση σέντερ φορ, οι επιλογές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκαν επιτυχημένες. Την τελευταία τετραετία, για παράδειγμα, οι ερυθρόλευκοι είχαν ήσυχο το κεφάλι τους. Αρχικά με την περίπτωση του Μαροκινού, Ελ Αραμπί, και την περασμένη περίοδο με τον Μπακαμπού, την σκυτάλη την πήραν οι Γιόβετιτς και Ελ Κααμπί. Στην πειραϊκή ομάδα όμως συνεχίζουν να ασχολούνται με την ενίσχυση στο κέντρο της επίθεσης και υπάρχουν κάποιες σκέψεις ενόψει Ιανουαρίου.

Σκέψεις που πηγάζουν, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα όλο τον Ιανουάριο και δεν αποκλείεται και το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, αφετέρου δε από το ότι ο Αφρικανός και ο Γιόβετιτς δεν έχουν σκοράρει στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού και, ταυτόχρονα, ο Ελ Αραμπί παίζει στην β’ ομάδα.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν στο νου τους, τον Χουλιάν Καράνσα για τον οποίο είχαν ενδιαφερθεί το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η Φιλαδέλφεια Γιούνιον τότε είχε απορρίψει την προσφορά τους ύψους 7.000.000 ευρώ. Στον Ολυμπιακό έχουν κάνει εκτενές σκάουτινγκ του Αργεντινού επιθετικού, τον παρακολουθούν πάνω από ένα χρόνο και θεωρούν ότι ταιριάζει στα πλάνα του Μαρτίνεθ. Σαφώς, πρόκειται για μία ακριβή μεταγραφή, υπό την έννοια ότι οι Αμερικανοί έχουν υψηλές απαιτήσεις, όμως από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον το συμβόλαιο του Αργεντινού λήγει σε ένα χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2024.

Έτσι, μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση σε άλλη βάση και με αμοιβαίες υποχωρήσεις να βρεθεί η χρυσή λύση. Αλλά και πάλι είναι εμφανές ότι θα είναι αρκετά υψηλό το κόστος μιας τέτοιας μεταγραφής, αν υπολογίσει κανείς και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το πλεονέκτημα στην περίπτωση του Καράνσα είναι πως πρόκειται για έναν επιθετικό που κινείται εντός και εκτός μεγάλης περιοχής με μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα και είναι μόλις 23 χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί υψηλή αξία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον σύλλογο, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό με τους Ελ Αραμπί, Μπακαμπού (που αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος) και τώρα με τον Γιόβετιτς.

Επίσης, ο Καράνσα γνωρίζει ότι θα μπορεί να συνυπάρξει στους ερυθρόλευκους με άλλους τρεις συμπατριώτες του (Έσε, Ορτέγκα, Φρέιρε) και αυτό μπορεί να παίξει τον ρόλο του, αλλά και ότι ο Ορτέγκα κλήθηκε από τον Σκαλόνι στην εθνική Αργεντινής. Ο Αργεντινός σέντερ φορ έχει 38 συμμετοχές, 16 γκολ και 12 ασίστ μέσα στην περίοδο ενώ, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει συνολικά 169 αγώνες, 47 τέρματα και 22 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του. Ο Χουλιάν Σιμόν Καράνσα, όπως είναι το πλήρες όνομα του, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Μπάνφιλντ (48 αγώνες, 11 τέρματα, 2 ασίστ) και η Ίντερ Μαϊάμι τον απέκτησε έναντι 5.500.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2019 (42 παιχνίδια, 3 γκολ). Και τον Ιούλιο του 2022 πήγε μεταγραφή για τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον (79 ματς, 33 τέρματα, 20 ασίστ).

🇦🇷 Julián Carranza (22) vs. DC United:

☑️ 85 minutes

⚽️ 3 goals

🅰️ 1 assist

🚀 10 shots

🔀 2/3 dribbles won

✈️ 6/7 aerial duels won

⚔️ 11 duels won

😯 6-0 win away

Honestly, he could have scored 5. 🔥

17 goal involvements in 22 starts this season. 6 goals against DC. pic.twitter.com/9oIH6qmXPo

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) August 21, 2022