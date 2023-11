“Σκότωσε” τον βιαστή της κόρης του: Ανατροπή στην υπόθεση που συγκλόνισε τη Ρωσία

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά τις νέες αποκαλύψεις, ο πατέρας από τη Ρωσία που συνελήφθη για τον φερόμενο φόνο ενός παιδόφιλου που φέρεται να βίασε την κόρη του, όταν εκείνη ήταν 6 ετών. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και αναφέρει η Daily Mail, ο πατέρας του κοριτσιού, Vyacheslav Matrosov, όταν ανακάλυψε ότι ο 32χρονος Oleg Svirdov είχε βιάσει την κόρη του, ανάγκασε τον παιδόφιλο φίλο του να σκάψει τον τάφο του και να αυτοκτονήσει. O 35χρονος πατέρας, ο οποίος αρχικά συνελήφθη ως ύποπτος, τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά από έξι μήνες, καθώς τελικά δεν κατηγορήθηκε για τον φόνο του παιδεραστή αλλά για το ότι ανάγκασε τον βιαστή της κόρης του να αυτοκτονήσει ή τον ανάγκασε να αυτοκτονήσει μετά από απειλές που εκτόξευσε εναντίον του και κακοποιώντας τον.

The close friendship broke down when the father found sickening and graphic footage on his friend’s mobile showing Sviridov forcing his daughter to perform a sex act on him. The girl was heard pleading: ‘Oleg, that’s enough, I can’t take it any more. I want to go home’. pic.twitter.com/aCe5FhgNIf

