Μικέλε Μορόνε – Ελλάδα: Ο πρωταγωνιστής του “365 Days” προσγειώθηκε στην Αθήνα

Ο Μικέλε Μορόνε ήρθε στην Ελλάδα, με αφορμή τα MadWalk 2023 που θα πραγματοποιηθούν απόψε, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do,. Ο Ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός του «365 Days» στο Netflix, με πάνω από 15 εκατομμύρια followers στο Instagram έφτασε στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, σύμφωνα με το «Happy Day».Ο ίδιος άλλωστε, είχε κάνει γνωστή την άφιξη του στην Ελλάδα, μέσω ενός βίντεο. Ο Μορόνε, ο δημοφιλής Ιταλός θα εμφανιστεί ως super guest star στα MadWalk 2023 by Three Cents.

Η μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Στην εκπομπή «Ελένη» με την Ελένη Μενεγάκη μεταδόθηκε αποκλειστικά βίντεο με τον πρωταγωνιστή του Netflix, «365 Ημέρες» που σημειώνει παγκόσμια επιτυχία, όπου δίνει ραντεβού με το κοινό στα Madwalk 2023. Οικοδέσποινα της βραδιάς θα είναι η Βίκυ Καγιά.