Αλβανία – Πυγμάχος: Θεατές πλάκωσαν Κολομβιανό που χτύπησε τραυματισμένο συμπατριώτη τους

Στο ολυμπιακό πάρκο «Feti Borova» στην Αλβανία, διεξήχθη την Κυριακή (18/11) ο αγώνας πυγμαχίας στην κατηγορία των 71 κιλών μεταξύ του Αλβανού Denis Nurja και του Κολομβιανού Placido Ramirez. Οπως αναφέρουν πληροφορίες του himara.gr, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Denis Nurja δείχνει να κουτσαίνει και να οδεύει προς τη γωνία του για ιατρική βοήθεια. Ο διαιτητής δεν τον έχει δει και δίνει σήμα να συνεχιστεί ο αγώνας, με αποτέλεσμα ο Ramirez του ρίχνει ένα αριστερό κροσέ με αποτέλεσμα ο Αλβανός πυγμάχος να ζαλιστεί στα σχοινιά.

Αμέσως, εξαγριωμένοι θεατές ορμούν περιμετρικά και στη συνέχεια εντός του ρινγκ θέλοντας να επιτεθούν στον Κολομβιανό πυγμάχο. Το κοινό πετά αντικείμενα στον Ramirez ενώ περίπου 30 άτομα μπήκαν στο ρινγκ τον περικύκλωσαν και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλοτσιές. Ο Nurja πλησίασε τον αντίπαλό του, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον προστατεύσει από τους ανεγκέφαλους. Τέλος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο αγώνας διεκόπη οριστικά χωρίς νικητή.

Boxing in Albania be like: You hit me… We hit you 🤣🤣 pic.twitter.com/HP2LaxIePM

— Himara.gr (@HimaraGr) November 19, 2023