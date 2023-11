Έντρικ Φελίπε: Απαντά σε ερώτημα που του τέθηκε… Μέσι ή Ρονάλντο;

Το όνομα που ακούγεται τον τελευταίο καιρό είναι αυτό του Βραζιλιάνου Έντρικ Φελίπε Μορέιρα ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας για την αναμέτρηση με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή (22/11/2023, 02:30) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ν. Αμερικής. Ο 17χρονος της Παλμέιρα, ο οποίος από το 2024 θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ, ενώ κλήθηκε και για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα ύστερα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις, απάντησε σε ερώτημα που το έκαναν… Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο.

“Είναι εκπληκτικό που ο Μέσι έχει οκτώ Χρυσές Μπάλες. Θέλω απλώς να απολαύσω τη στιγμή που θα παίξω εναντίον του, να είμαι στο ίδιο γήπεδο με αυτόν, να τον κοιτάζω από κοντά, τον είδα μόνο στα βιντεοπαιχνίδια. Ο Μέσι είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά εγώ είμαι περισσότερο οπαδός του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα όμως, που θα δω τον Μέσι από κοντά, θα είναι υπέροχο”. Σημείωσε επίσης ότι: “Ο Πελέ είναι ο Βασιλιάς. Δεν υπάρχει κανένας που θα τον πλησιάσει. Δεν υπάρχει κανένας με τον οποίο να συγκρίνεται. Ευχαριστώ τον Θεό που υπήρξε, η τεχνολογία μου επιτρέπει να τον δω σήμερα”.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ο σύλλογος της La Liga, Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Παλμέιρα, τον Έντρικ Φελίπε και την οικογένειά του, για να υπογράψουν όταν γίνει 18 ετών τον Ιούλιο του 2024. Το επίσημο ποσό υπογραφής δεν αποκαλύφθηκε από την συλλόγους, αλλά αναφέρθηκε ως επεκτάσιμη τριετής συμφωνία για ένα σταθερό ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ συν 12 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Ωστόσο, ορισμένες άλλες πηγές ανέφεραν ότι το τέλος καθορίστηκε σε 35 εκατομμύρια ευρώ, με τα υπόλοιπα 25 εκατομμύρια ευρώ να υπόκεινται στην επίτευξη συγκεκριμένων αθλητικών στόχων.

