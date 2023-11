Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νότια Αμερική: Φοβερό παιχνίδι από την Ουρουγουάη και την Κολομβία

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/11, 02:00), η Αργεντινή υποδέχτηκε την Ουρουγουάη για την 5η αγωνιστική, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Νότιας Αμερικής. Συγκεκριμένα η Αργεντινή του Μέσι ηττήθηκε με σκορ 0-2 (Araujo στο 41′ και Nunez 87′) με αποτέλεσμα να κάνει την πρώτη της ήττα και να χαλάσει η Ουρουγουάη τις σερί νίκες της.

Με την νίκη της Ουρουγουάης, η Αργεντινή παραμένει στην 1η θέση με 12 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι στην 2η θέση με 10 βαθμούς κάτω από την Κολομβία που έχει 9 βαθμούς.

Σε αρκετές στιγμές του παιχνιδιού, άναψαν τα αίματα στο Μπομπονέρα, με τον Λιονέλ Μέσι να παρεμβαίνει στο 19ο λεπτό του αγώνα σε μία ένταση που ξέσπασε, προσπαθώντας να χωρίσει τον Ματίας Ολιβέιρα από τους παίκτες της ομάδας του, πιάνοντάς τον, από τον λαιμό. Στη συνέχεια, το επόμενο περιστατικό αφορούσε τον παίκτη της Ουρουγουάης Μανουέλ Ουγκάρτε, ο οποίος ήρθε σε διένεξη με τον Ντε Πολ και κάνοντάς του μία άσεμνη χειρονομία, είπε “παίρνεις π@π@ς στον Μέσι, μωρό μου”.

Στο φινάλε ο Μέσι σχολίασε την άσεμνη χειρονομία του Ουγκάρτε, αλλά και τα λόγια του, υποστηρίζοντας: “Είναι φυσιολογικό. Αυτού του είδους οι αγώνες, προκριματικής φάσης, κόντρα στην Ουρουγουάη είναι πάντα έτσι. Προτιμώ να μην λέω αυτό που πιστεύω. Οι νέοι πρέπει να μάθουν να σέβονται τους μεγαλύτερους. Αυτό το κλασικό ήταν πάντα έντονο, σκληρό, αλλά πάντα με πολύ σεβασμό. Πρέπει να μάθει”.

Την ίδια ώρα, η Κολομβία υποδέχτηκε την Βραζιλία για το Παγκοσμίο Πρωτάθλημα της Νότιας Αμερικής. Η Βραζιλία αν και προηγήθηκε μόλις στο 4οο λεπτό του αγώνα με τον Μαρτινέλι, ο Λουίς Ντίας μέσα σε τέσσερα λεπτά να κάνει την ανατροπή του σκορ, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, με δύο γκολ στο 75ο και στο 79ο λεπτό καθάρισε το παιχνίδι. Με την νίκη της Κολομβίας ανέβηκε στην 3η θέση πάνω από την Βενεζουέλα και κάτω από την Ουρουγουάη, ενώ η Βραζιλία στην 5η θέση πάνω από το Εκουαδόρ και κάτω από την Βενεζουέλα.

Να σημειωθεί ότι, οι πρώτες έξι ομάδες προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ενώ εκείνη που θα τερματίσει 7η θα διεκδικήσει το εισιτήριο μέσω των playoffs, όπου θα συμμετάσχουν έξι ομάδες. Τέλος στις κερκίδες του αγώνα μεταξύ Κολομβίας και Βραζιλίας βρέθηκε ο μπαμπάς του Λουίς Ντίας, ο οποίος αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του με εκείνον να ξεσπά σε κλάματα χαράς.

Βενεζουέλα – Εκουαδόρ (0-0)

Χιλή – Παραγουάη (0-0)

