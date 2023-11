Euro 24: Και η Σλοβενία προκρίθηκε στο Euro

Στα χθεσινά (16/11) παιχνίδια του EURO 2024, υπήρχαν αρκετά γκολ, ανατροπές του σκορ αλλά και προκρίσεις για την επόμενη φάση για ένα εισιτήριο στην Γερμανία. Ο 10ος όμιλος κλειδώθηκε μαζί με τον 6ο όμιλο και 1ο όμιλο.

Συγκεκριμένα, στον 1ο όμιλο η Ισπανία χτες έκανε το 6/6 κόντρα στην Κύπρο με σκορ 1-3. Μαζι με την Ισπανία και η Σκωτία που έφερε ισοπαλία 2-2 επί της Γεωργίας. Τα επόμενα παιχνίδια είναι στις 19/11.

Τα παιχνίδια είναι:

Ισπανία – Γεωργία

Σκωτία – Νορβηγία

Στον 6ο όμιλο, έχουν πάρει το εισιτήριο για την Γερμανία η Αυστρία με 19 βαθμούς και το Βέλγιο με 17 βαθμούς. Συγκεκριμένα στα χθεσινά παιχνίδια η Αυστρία νίκησε την Εσθονία με σκορ 2-0 και το Αζερμπαϊτζάν πήρε το παιχνίδι με την Σουηδία με 3-0 και μια έναν παίκτη λιγότερο από το 56ο λεπτό.

Τα επόμενα παιχνίδια είναι στις 19/11:

Βέλγιο – Αζερμπαϊτζάν

Σουηδία – Εσθονία

Azerbaijan with a 3-0 win over Sweden 🇦🇿💪 #EURO2024 pic.twitter.com/jUqkzywZUC

Ενδιαφέρον έχει ο 7ος όμιλος που έχει περάσει μόνο μια ομάδα και αυτή είναι η Ουγγαρία με 15 βαθμούς και 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Στην 2η θέση βρίσκεται η Σερβία που έχει 13 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση το Μαυροβούνιο με 11 βαθμούς, με τις 2 ομάδες να κυνηγάνε την πρόκριση. Το Μαυροβούνιο νίκησε την Λιθουανία με σκορ 2-0 και το άλλο παιχνίδι Βουλγαρία με την Ουγγαρία να έρχονται ισόπαλες 2-2.

Τα επόμενα παιχνίδια στις 19/11 είναι:

Ουγγαρία – Μαυροβούνιο

Σερβία – Βουλγαρία

Ο τελευταίος όμιλος ο 10ος, στον όμιλο που βρίσκεται η Πορτογαλία, έχουν κλειδώσει την πρόκριση η Πορτογαλία αλλά και την έκπληξη την έκανε η Σλοβακία. Η Σλοβακία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισλανδία από 0-1 που έχανε το τούμπαρε το παιχνίδι και το έκανε 4-2 και προκρίθηκε στην τελική φάση του Euro 2024. Οι Σλοβάκοι προκρίνονται για τρίτη φορά στην ιστορία τους στα τελικά από το 1996 και την πρώτη συμμετοχή τους σε προκριματικά, όλες στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις.

Να σημειωθεί ότι, το Λουξεμβούργο έκανε ρεκόρ βαθμών σε προκριματικά, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να το στείλει απευθείας στο Euro 2024. Η πρώτη παρουσία του σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης παραμένει ανοιχτεί ακόμα όμως, αφού θα συμμετάσχει στα playoffs από τη League C του Nations League για μία δεύτερη ευκαιρία, μαζί με την Εθνική Ελλάδας. Το Λουξεμβούργο αποτελεί την τέταρτη καλύτερη ομάδα της διαδικασίας, με τη Γεωργία να βρίσκεται στην κορυφή (με βάση το Nations League ranking) και την Ελλάδα να έπεται. Στην 3η θέση θα βρεθεί το Καζακστάν, αν εξασφαλίσει κι αυτό την παρουσία του στα playoffs.

Τα χθεσινά παιχνίδια:

Λιχτενστάιν – Πορτογαλία (0-2)

Σλοβακία – Ισλανδία (4-2)

Λουξεμβούργο – Βοσνία (4-1)

Τα επόμενα παιχνίδια στις 19/11:

Πορτογαλία – Ισλανδία

Βοσνία – Σλοβακία

Λιχτενστάιν – Λουξεμβούργο

Slovakia turn it around against Iceland! 🇸🇰#EURO2024 pic.twitter.com/U6Uc9zuhAI

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 16, 2023