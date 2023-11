Challenge Cup γυναικών: Μαζι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό… και ο δικέφαλος

Χθες (16/11) ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην Τσεχία για την ρεβάνς, με την Πρόστεγιοβ στο Challenge cup γυναικών. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε βγει 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά και χθες ο δικέφαλος κέρδισε τον αγώνα με σκορ 3-1 και πήρε την πρόκριση στους 16.

Με την νίκη και το συνολικό σκορ 6-1, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ Δ για την πρόκριση στους 8.

Στο πρώτο σετ ξεκίνησαν εντυπωσιακά και έφτασαν νωρίς σε νταμπλ σκορ (4-8, 8-16) με την Προστέγιοβ να αρχίζει να ροκανίζει τη διαφορά (17-21), αλλά να κλείνει το σετ στο 22-25. Στο δεύτερο υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τις Τσέχες να ξεφευγουν με 19-15, τον ΠΑΟΚ να πλησιάζει στον πόντο (20-19) αλλά εκεί να δέχεται ένα νέο σερί (23-19) για το 1-1. Έτσι όλα κρίθηκαν στο επόμενο σετ όπου είχαμε μάχη πόντο με πόντο, με τον ΠΑΟΚ μετά τον 20ο πόντο να παίρνει μια μικρή διαφορά την οποία κράτησε ως τέλος φτάνοντας στο 22-25 που τον έστειλε στην επόμενη φάση. Ο Ζάκοτς έκανε κάποιες αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα του εκμεταλλεύτηκε την απογοήτευση των αντιπάλων φτάνοντας στο άνετο 17-25 για το 1-3.

28/11: Ντιναμό – ΠΑΟΚ

5/12: ΠΑΟΚ – Ντιναμό

A significant challenge for the CEV Women’s Challenge Cup Round of 16. This is Dinamo Zagreb from 🇭🇷!

Our European journey continues… ⚫️⚪️🦅#ACPAOK #PAOK #WomenVolley #CEVChallengeCupW #HereIsNorth pic.twitter.com/HNRKbQPGWw

