Παναθηναϊκός – Μπολόνια: Πάει για την 5η συνεχόμενη νίκη το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (17/11) στο ΟΑΚΑ την Μπολόνια για την 9η αγωνιστική του EuroLeague. Η ομάδα του Ατάμαν έχει βρει τα πατήματα της στο παρκέ και έχει κάνει ένα σερί 4 νικών, και θέλει να το διατηρήσει και απόψε.

Η βαθμολογία της EuroLeague είναι η εξής: Το τριφύλλι βρίσκεται στην 9η θέση πάνω από την Μπασκόνια και κάτω από την Φενέρ, ενώ η Μπολόνια στην 3η θέση με 6 νίκες και 2 ήττες έχει κάνει την έκπληξη φέτος, κάτω από την Μπαρτσελόνα και πάνω από την Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε καλή φόρμα και θέλει να το διατηρήσει και απόψε. Με ένα σερί νικών 4/4 θέλει απόψε να κάνει 5/5 για να ανέβει στην βαθμολογία και να φτάσει στην 6αδα. Ο Ατάμαν δεν θα έχει στην διάθεσή του ξανά τους Ιωάννη Παπαπέτρου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όμως η ομάδα δείχνει να έχει καλά πατήματα και με αυτές τις απώλειες.

Από την άλλη η Μπολόνια όπου φέτος έχει κάνει τρομερή σεζόν με ένα 6/2 (6 νίκες, 2 ήττες) θέλει να συνεχίσει έτσι και έχει δείξει ότι αξίζει πολλά. Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι προέρχεται από την νίκη του Μιλάνο με σκορ 86-79.

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν (20:00)

Λυών-Βιλερμπάν – Μπασκόνια (21:00)

Βαρκελώνη – Βαλένθια (21:30)

Παρτιζάν – Άλμπα Βερολίνου (21:45)

