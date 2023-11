Ρομπότ λύκοι: Δεν πλησιάζει ούτε… τέρας!

Οι επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με αποτέλεσμα η πόλη Τακικάουα να επιστρατεύσει την τεχνολογία ως αποτρεπτικό παράγοντα. Μιας και οι λύκοι έχουν εξαφανισθεί στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου από το 1905, οι δημοτικές αρχές της Τακικάουα επιστράτευσαν ρομποτικούς λύκους με τρομερή όψη σε ρόλο σκιάχτρου. Ο ρομποτικός λύκος σχεδιάστηκε αρχικά για να κρατάει τα άγρια ζώα μακριά από τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά πλέον χρησιμοποιείται από τις τοπικές κυβερνήσεις αλλά και τους διαχειριστές αυτοκινητοδρόμων, γηπέδων γκολφ και χοιροτροφείων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας δημοσίευσε αυτό το μήνα μια έκθεση στην οποία καταγράφονται 54 περιπτώσεις επιθέσεων αρκούδων που αναφέρθηκαν σε όλη τη χώρα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο – συμπεριλαμβανομένου ενός θανάτου στο Χοκκάιντο το Μάιο.

