Με αυτοκίνητο στον Μαραθώνιο: Ποινή απαγόρευσης 12 μηνών σε αθλήτρια

Μια υπερμαραθωνοδρόμος αποκλείστηκε για 12 μήνες από κάθε διοργάνωση αφού χρησιμοποίησε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 80 χλμ., ανακοίνωσε η UK Athletics (UKA).

Η Joasia Zakrzewski συμμετείχε στον αγώνα GB Ultras Manchester-Liverpool στη βορειοδυτική Αγγλία στις 7 Απριλίου, όταν επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο ενός φίλου και με τη βοήθειά του κατέκτησε την 3η θέση.

«Αποδέχομαι τις ενέργειές μου την ημέρα που ταξίδεψα με αυτοκίνητο και μετά ολοκλήρωσα το τρέξιμο, διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού και λαμβάνοντας αδίκως ένα μετάλλιο και ένα τρόπαιο, το οποίο δεν επέστρεψα αμέσως όπως θα έπρεπε».

Η επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισμό της Zakrzewski από οποιοδήποτε αγώνισμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του UK Athletics ή να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία για 12 μήνες.

A Scottish ultra-marathon runner has been banned for 12 months by UK Athletics for using a car during a 50-mile race – and then accepting third place.

— Sky News (@SkyNews) November 15, 2023