Έρλινγκ Χάαλαντ: Για πού τον προορίζει η μάνατζέρ του

Το “παρών” στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου” έδωσε η μάνατζερ του Έρλινγκ Χάαλαντ Ραφαέλα Πιμέντα, προκειμένου να παρακολουθήσει την επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 κόντρα στην Μπράγκα για την 4η αγωνιστική του Champions League. Αναπόφευκτα, η παρουσία της άνοιξε τη συζήτηση για πιθανή μεταγραφή του πελάτη της στη “Βασίλισσα”, με την εκπρόσωπο του Νορβηγού στράικερ να παίρνει θέση σχετικά με το ποδοσφαιρικό μέλλον του Χάαλαντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισπανικό μέσο Relovo.

Αρχικά, το δεξί χέρι και “κληρονόμος” του ονόματος και του πελατολογίου του εκλιπόντα μάνατζερ Μίνο Ραϊόλα, αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ του 23χρονου επιθετικού και της Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας ότι, ο αγγλικός σύλλογος σέβεται τον πελάτη της και ενδεχόμενη μεταγραφή θα συναποφασιστεί από τις δύο πλευρές. Να σημειωθεί ότι, οΈρλινγκ Χάαλαντ είναι ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfermarkt. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι κοστολογείται στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χάαλαντ αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Μάιο του 2022. Έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα με 22 γκολ και 3 ασίστ σε 16 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Κάτω από τον Νορβηγό είναι ο 22χρονος Κιλιάν Εμπαπέ, που η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τα 160 εκατομμύρια. Τέλος την 3αδα την συμπληρώνει ο Βινίσιους, ο 22χρονος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης κοστολογείται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για το εάν ο κάτοχος του Χρυσού Παπουτσιού της σεζόν 2022/2023 με 36 γκολ και δεύτερος στη λίστα για τη Χρυσή Μπάλα, Έρλινγκ Χάαλαντ, είναι χαρούμενος στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, δήλωσε: “Πρέπει να τον ρωτήσετε. Δεν λέω το αντίθετο, το ξέρω, αλλά δεν μιλάω για τους άλλους. Τα μεγάλα αθλητικά αποτελέσματα έρχονται όταν είσαι ευτυχισμένος”.

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι ανέκαθεν ένας σύλλογος που φέρνει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς, η Ραφαέλα Πιμέντα δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για το εάν ο πρώτος σκόρερ της Premier League με 13 γκολ βλέπει την Βασίλισσα ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Βραζιλιάνα να απαντάει: “Ο Έρλινγκ είναι κύριος του πεπρωμένου του”.

