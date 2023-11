ΗΠΑ – Ισραήλ πόλεμος: Λαοθάλασσα στην Ουάσιγκτον, μεγάλη συγκέντρωση στήριξης

Διαδηλωτές πραγματοποιούν μεγάλη συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον ως ένδειξη υποστήριξης στο Ισραήλ. Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σήμερα στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχουν στην «Πορεία για το Ισραήλ», ώστε να εκφράσουν, σύμφωνα με τους οργανωτές, την αλληλεγγύη τους στο Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς και παράλληλα να καταγγείλουν τον αυξανόμενο αντισημιτισμό. Οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί γύρω από το κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν στο πάρκο του Νάσιοναλ Μολ, πολλοί κρατώντας ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες.

Στον ιστότοπο για την πορεία, που οργανώνεται από τις Εβραϊκές Ομοσπονδίες της Βόρειας Αμερικής και τη Σύνοδο των Προέδρων των Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων, αναφέρεται ότι μέλη κοινοτήτων από όλες τις ΗΠΑ θα συγκεντρωθούν στην Ουάσιγκτον «για να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας στον σημαντικότερο σύμμαχο της Αμερικής στη Μέση Ανατολή, να καταδικάσουμε την αυξανόμενη τάση της αντισημιτικής βίας και παρενόχλησης και να ζητήσουμε να απελευθερωθούν αμέσως και με ασφάλεια όλοι οι όμηροι». Στις 4 Νοεμβρίου είχε οργανωθεί άλλη μια διαδήλωση στην Ουάσιγκτον, στην οποία χιλιάδες άνθρωποι κάλεσαν την αμερικανική κυβέρνηση να ζητήσει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν απορρίπτει αυτές τις εκκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ θα επιτρέψει στη Χαμάς να ανασυνταχθεί. Προτρέπει όμως το Ισραήλ να κάνει «παύσεις», ώστε στη διάρκειά τους οι άμαχοι να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες τοποθεσίες και να παραδοθεί στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια.

Πολλοί γερουσιαστές και βουλευτές αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στη σημερινή διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ. Ο γερουσιαστής Τσαρλς Σούμερ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία και ο πλέον υψηλόβαθμος Εβραίος αιρετός αξιωματούχος στις ΗΠΑ, ανέβαλε την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ώστε να είναι παρών στην κινητοποίηση. Οι Αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βουλής τη Δευτέρα. Σημείωσε ότι δεν έχει διατυπωθεί κάποια συγκεκριμένη απειλή, αλλά λαμβάνονται μέτρα για προληπτικούς λόγους.

HAPPENING NOW: Thousands attend a pro-Israel rally at the National Mall in Washington, D.C.

November 14, 2023