Επιστολή της συζύγου Νετανιάχου στη Τζιλ Μπάιντεν

Μια συγκινητική επιστολή στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν έστειλε η σύζυγος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα, αναφερόμενη στα παιδιά που κρατούνται αιχμάλωτα στη Γάζα από τη Χαμάς. Μάλιστα, η Σάρα Νετανιάχου αποκαλύπτει πως μια γυναίκα που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου, γέννησε το μωρό της στο διάστημα αυτών των πέντε εβδομάδων που βρίσκεται στα τούνελ της Χαμάς.

«Το μωρό αυτό γεννήθηκε από τα χέρια αυτών των δολοφόνων», έγραψε η Νετανιάχου στην Τζιλ Μπάιντεν, τονίζοντας πως δεν σττέλνει την επιστολή αυτή σαν «σύζυγος του Μπίμπι», αλλά «κυρίως και πρώτα απ’ όλα σαν μητέρα». «Μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα έχουν περάσει από το μυαλό αυτής της νεαρής γυναίκας» πρόσθεσε η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Mrs. Sara Netanyahu sent a letter to @FLOTUS Jill Biden in which she asked her to work toward the immediate release of the Israeli hostages being held – as a crime against humanity – by Hamas in Gaza. pic.twitter.com/mYkzF0IjwP

