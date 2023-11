Τούνελ Χαμάς – πόλεμος στο Ισραήλ: Κομάντος ανακάλυψαν υπόγεια γιάφκα

Κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό». «Βρήκαμε επίσης ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», ανέφερε ο Χαγκάρι και συμπλήρωσε ότι «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν σε αυτό το νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, αφότου έσφαξαν Ισραηλινούς μέσα στα σπίτια τους».

