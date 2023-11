Παχύσαρκος δολοφόνος: Έσφαξε την κοπέλα του αλλά αποφυλακίζεται για.. να κάνει δίαιτα

Ένας παχύσαρκος δολοφόνος ο οποίος σκότωσε τη φίλη του με 57 μαχαιριές μετά από καυγά που είχε μαζί της αποφυλακίστηκε επειδή δεν μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα αδυνατίσματος μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Ο Dimitri Fricano, από την Biella της βόρειας Ιταλίας, σκότωσε την Erika Preti, 28 ετών, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σαρδηνία το 2017. Αλλά παρά το γεγονός ότι ο 35χρονος καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για την βάναυση επίθεση, ένας δικαστής έκρινε ότι δεν πρέπει να μείνει στη φυλακή γιατί θα πεθάνει από την παχυσαρκία. Ο δικαστής αποφάσισε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Dimitri Fricano was just released from prison after only serving a year for taking the life of his girlfriend. They got into an altercation when she complained about bread crumbs he was leaving in bed. He decided to take her life.

