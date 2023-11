Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Θέλει να συνεχίσει το σερί νικών το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο το βράδυ (15/11, 21:15 NovaSport) την Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες αρκετές φορές από το 2005 έως σήμερα. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 1 νίκη, ενώ η Ζαλγκίρις έχει 10. Στο τελευταίο τους παιχνίδι στις 26/1/2023, ο οι πράσινοι είχαν νικήσει την Ζαλγκίρις με σκορ 89-65.

Η βαθμολογία έχει πολύ ενδιαφέρον στην διοργάνωση, διότι με μια νίκη του Παναθηναϊκού και μια νίκη του Ολυμπιακού σήμερα με την Μακάμπι, οι πράσινοι από την 6η θέση. Αναλυτικά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση κάτω από την Μακάμπι, και πάνω από την Παρτιζάν, ενώ η Ζαλγκίρις βρίσκεται στην 11η θέση κάτω από τον Ολυμπιακό και πάνω από την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φόρμα και με καλή ψυχολογία για τον αυριανό αγώνα. Σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα έχει φέρει νίκες στα 3 τελευταία του παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα οι πράσινοι νίκησαν τον Άρη μέσα στην καυτή έδρα της Θεσσαλονίκης με σκορ 75-65, έχει και άλλη εκτός έδρας νίκη στο Βερολίνο που έπαιξε με την Άλμπα Βερολίνου όπου νίκησε το τριφύλλι 85-99 και τέλος στο πρωτάθλημα πήρε την νίκη με τον Απόλλων Πάτρας εντός έδρας με σκορ 112-60. Θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί νικών και θα κάνει τα πάντα για να το κάνει.

Αντίθετα, τα τρία τελευταία παιχνίδια των φιλοξενούμενων είναι οι 2 αγώνες ηττημένους, η μια από το πρωτάθλημα Λιθουανίας και η άλλη από την EuroLeague, ενώ έχουν και μια νίκη στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, έχασαν από την Γούλβς με 75-64 εκτός έδρας, ξανά εκτός έδρας από την Εφές με το αποτέλεσμα να πηγαίνει στην παράταση 74-74 και στην συνέχεια να χάνουν 86-82 και τέλος μια νίκη από την Ρίτας με σκορ 67-81. Και η Ζαλγκίρις όμως, ψάχνει την νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ διότι δεν θέλει να συμπληρώσει και άλλη συνεχόμενη ήττα. Απόψε η λιθουανική ομάδα ταξιδεύει προς Αθήνα.

Zalgiris is off to Athens! ✈️ pic.twitter.com/ZiVz2Vls97

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 14, 2023