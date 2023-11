Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερό παιχνίδι με 8 γκολ

Χθες (12/11) η Τσέλσι υποδέχτηκε την Μάντσεστερ Σίτι για την 12η αγωνιστική της Premier League στο Λονδίνο στο Στάμφορντ Μπριτζ. Το παιχνίδι ήταν εκπληκτικό με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόπαλες με σκορ 4-4. Ένα ματς που θα μείνει στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Με την χθεσινή ισοπαλία των δυο ομάδων, η βαθμολογία έχει αρκετά ενδιαφέρον: Στην 1η θέση η Μάντσεστερ Σίτι με 28 βαθμούς κάτω από την Λίβερπουλ με 27 βαθμούς, ενώ η Τσέλσι παραμένει στην 10η θέση με 16 βαθμούς.

Η Τσέλσι κατέβηκε με ανεβασμένη ψυχολογία μετά από την εκτός έδρας 4αρα στο λονδρέζικο ντέρμπι επί της Τότεναμ και η Σίτι με το “4 στα 4” στους ομίλους του Champions League που την έστειλε στους “16”, με το ματς των δύο ομάδων να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλαθλο κοινό και να δικαιώνει τις προσδοκίες όλων.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε προβάδισμα στο 25ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Χάαλαντ, που κέρδισε ο ίδιος από τον Κουκουρεγια. Η Τσέλσι δεν τα παράτησε κι έκανε εντυπωσιακή ανατροπή, ο Τιάγκο Σίλβα ισοφάρισε με δύσκολη κεφαλιά στο 29ο και ο Στέρλινγκ σκόραρε κόντρα στην πρώην ομάδα του στο 37ο λεπτό. Ωστόσο, η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος της Premier League βρήκε τον τρόπο να ξαναφέρει το ματς σε ισορροπία, με τον Ακάντζι να γράφει το 2-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους 45+1.

Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, μετά από 3 λεπτά ο Χάαλαντ υπογράφει το 2-3 στο 47ο λεπτό και κάνει την ανατροπή του σκορ (φτάνοντας τα 13 γκολ τη φετινή σεζόν). Το ματς όμως είχε ακόμη πολύ δρόμο ακόμη, και αυτό το αντιλήφθηκαν άπαντες στο 67ο λεπτό, με τον Έντερσον να αποκρούει το δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Γκάλαχερ και τον Τζάκσον να παίρνει το ριμπάουντ για να γράψει το 3-3.

Η συνέχεια βρήκε τους παίκτες της Σίτι να πιέζουν για το τέταρτο γκολ, το οποίο και ήρθε στο 86ο λεπτό με δυνατό σουτ του Ρόδρι εκτός περιοχής που κόντραρε και ξεγέλασε τον Σάντσεθ, αλλά δεν έμελλε να κρίνει το ματς. Οι “συνταξιούχοι” βρήκαν τα αποθέματα και έψαξαν το δικό τους τέταρτο γκολ, με τον Μπρόγια να κερδίζει πέναλτι από τον Ρόδρι και τον Πάλμερ (πρώην παίκτης της Σίτι) να ευστοχεί από την άσπρη βούλα, για να διαμορφώσει το τελικό 4-4 σε ένα φοβερό παιχνίδι.

Άστον Βίλα – Φούλαμ (3-1)

Γουέστ Χαμ – Νότινγκχαμ Φόρεστ (3-2)

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ (3-0)

Μπράιτον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1-1)

How things look at the top going into the international break 🌍 pic.twitter.com/ZmL1PQVZR3

— Premier League (@premierleague) November 12, 2023