Σεσκ Φάμπρεγας: Ξεκινάει την καριέρα του στην προπονητική

Ο Σεσκ Φάμπρεγας ξεκινάει την προπονητική του καριέρα σε πάγκο πρώτης ομάδας, με τον Ισπανό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα που έκλεισε την καριέρα του το καλοκαίρι του 2023, την Κόμο.

Ο πρώην διεθνής παίκτης από την 1η Ιουλίου, όταν και κρέμασε τα παπούτσια του, αποτελούσε τον τεχνικό της δεύτερης ομάδας του ιταλικού συλλόγου, με τη διοίκηση να του δίνει τα κλειδιά της πρώτης ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Μορένο Λόνγκο. Η Κόμο μετά από 12 αγωνιστικές στη Serie B βρίσκεται στην 6η θέση του πρωταθλήματος, με απολογισμό 6 νίκες, 3 ήττες και ισάριθμες ισοπαλίας, με τον Φάμπρεγας να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση το πρωί της Τετάρτης (15/11).

🚨🔵 Cesc Fabregas will be appointed as new Como head coach. It’s his first experience as 1st team manager.

Former #AFC and #CFC midfielder was Como youth team head coach but he’ll take over as new manager of the Italian second division side. pic.twitter.com/5kE1JStyFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023