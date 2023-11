Μπαρτσελόνα – Αλαβές: Με ανατροπή πήρε το παιχνίδι η Μπάρτσα

Η Μπαρτσελόνα χθες (12/11) φιλοξένησε στο Ολίμπικο της Βαρκελώνη την Αλαβές για την 13η αγωνιστική της La liga. Η Μπάρτσα, παρόλο που βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με 0-1, η νίκη πήγε στην Βαρκελώνη με ανατροπή 2 γκολ του Λεβαντόφσκι με το τελικό αποτέλεσμα να γίνεται 2-1.

Η βαθμολογία με την νίκη της Μπαρτσελόνας και την ήττα των φιλοξενούμενων έχει ως εξής: Η Μπάρτσα βρίσκεται στην 3η θέση με 30 βαθμούς κάτω από την Ρεάλ που έχει 32 και την Χιρόνα να συνεχίζει στην 1η θέση με 34 βαθμούς, ενώ η Αλαβές βρίσκεται στην 15η θέση με 12 ισοβάθμια με την Βιγιαρεάλ που είναι στην 14η θέση.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Τσάβι αφού με τη συμπλήρωση 20 δευτερολέπτων έμεινε πίσω στο σκορ από το πλασέ του Σάμου κάνοντας το 0-1 νωρίς-νωρίς, με το φινάλε του πρώτου μέρους να βρίσκει την Αλαβές να έχει περισσότερες τελικές, 5 για την ακρίβεια, ενώ η Μπαρτσελόνα να έχει μόλις 4 τελικές προσπάθειες, τις λιγότερες σε φετινό παιχνίδι της.

Στο δεύτερο μέρος η κατάσταση άλλαξε, με την Αλαβές να κλείνεται στην περιοχή και να μην απειλεί (είχε 3 τελικές σε αυτό το διάστημα, καμία εύστοχη) και την Μπαρτσελόνα να ασκεί πίεση μέχρι να βρει πλήρη δικαίωση. Στο 53ο λεπτό έγινε το 1-1 με τον Λεβαντόφσκι μετά από ασίστ του Κουντέ, αλλά και στο 78ο λεπτό σφραγίστηκε η ανατροπή από την άσπρη βούλα από τον ίδιο παίκτη (ο Τόρες κέρδισε το πέναλτι), με τον Πολωνό να επιστρέφει στα γκολ μετά από τον τραυματισμό που είχε, σε έξι ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Σημειώνεται πως οι Καταλανοί συμπλήρωσαν 12 σερί ματς στο πρωτάθλημα χωρίς να έχουν γνωρίσει την ήττα από τους Βάσκους, με την “Μπάρτσα” να μετράει σε αυτό το διάστημα 10 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Ο Πολωνός είχε αρκετά νεύρα κατά τη διάρκεια του αγώνα και την πλήρωσε ο Γιαμάλ. Ο 16χρονος προτίμησε να σουτάρει αντί να δώσει πάσα στον Λεβαντόβσκι κάτι που έκανε έξαλλο τον Πολωνό. Ο Λέβα αμέσως έβαλε τις φωνές στον Γιαμάλ, ο οποίος πήγε μετά να του δώσει το χέρι, με τον Πολωνό να μην πράττει το ίδιο. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν άρεσε σε πολλούς με τον Λεβαντόφσκι να δέχεται κριτική στα social media.

Σεβίλλη – Μπέτις (1-1)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (3-1)

Thought I was the only one that saw this. Lewandowski didn’t try at all. Lamine Yamal is just 16 years

pic.twitter.com/lF6Yiy0pJv

— Berneese (@the_berneese_) November 12, 2023