Champions League: 4ος όμιλος… Ξεκαθαρίστηκε ήδη η πρόκριση, μάχη για την 3η θέση

Χθες (8/11) πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες για την 4η αγωνιστική του Champions League για την ρεβάνς. Συγκεκριμένα 2 ομάδες ξεκαθάρισαν την πρόκριση για τους 16.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έκανε την έκπληξη και είναι πρώτη στον όμιλο μαζί με την Ίντερ που βρίσκεται στην 2η θέση με 10 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση είναι η Σάλτσμπουργκ με 3 βαθμούς. Η άλλη έκπληξη του ομίλου είναι η Μπενφίκα, που βρίσκεται στην τελευταία θέση με 0/4.

Real Sociedad take a step towards the last 1️⃣6️⃣ ⚪️ pic.twitter.com/vcazOa28kP

— 433 (@433) November 8, 2023