Champions League: 1ος όμιλος… με μια ανατροπή και μια πρόκριση

Στις χθεσινές (8/11) αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική του 1ο ομίλου Champions League έγιναν τα παιχνίδια ρεβάνς.

Αναλυτικά, η βαθμολογία με τα χθεσινά αποτελέσματα διαμορφώνεται ως εξής: Στην 1η θέση παραμένει η Μπάγερν με 12 βαθμούς και έχει ξεκαθαρίσει την πρωτιά και την πρόκριση για την επόμενη φάση. Στην συνέχεια, στην 2η θέση είναι η Κοπεγχάγη και στην 3η θέση η Γαλατασαράι με 4 βαθμούς και στο τέλος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3 βαθμούς.

Who will finish second? 🔮 #UCL pic.twitter.com/gIbHQzvNcY

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 9, 2023