Σκότωσε τον ληστή: Δραματικό σκηνικό στις ΗΠΑ

Τρομακτικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πλούσιος ιδιοκτήτης σπιτιού στο Λος Άντζελες, των ΗΠΑ άνοιξε πυρ εναντίον ενός ζευγαριού μασκοφόρων εισβολέων που τον πλησίασαν κρυφά καθώς έφτανε στην πόρτα του. Ο άνδρας φαίνεται να ανεβαίνει στο σπίτι του το απόγευμα του Σαββάτου, κρατώντας ένα ποτό στο ένα χέρι και βγάζοντας τα κλειδιά του από την τσέπη του με το άλλο, δείχνει το υλικό που δημοσιεύτηκε από το ABC 7 και το Fox 11 Los Angeles. Ένας από τους άντρες, ντυμένος στα μαύρα, τον πλησιάζει κρυφά, αφού έχει πηδήξει τον φράχτη της αυλής της πολυτελούς οικίας. Για κακή τύχη του δράστη όμως ο άνδρας είχε όπλο μαζί του και αντιδρά άμεσα στην απειλή, ανοίγοντας πυρ εναντίον του ληστή που φεύγει να γλιτώσει.

«Από το πουθενά ένιωσα κάποιον να τρέχει πίσω μου, να βάζει κάτι στην πλάτη μου, να βάζει ένα πιστόλι στην πλάτη μου και κάποιος να τρέχει», δήλωσε ο άνδρας στο ABC 7. «Υποθέτω ότι αποφάσισαν να προσπαθήσουν να μου επιτεθούν και να μπουν στο σπίτι, αλλά έχω ένα μωρό 5 μηνών και μια σύζυγο και μια νταντά στο σπίτι και αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί», είπε.

LA homeowner shoots his way out of armed home invasion.

His 5 month old baby and wife was inside. Had he not been armed these thugs would’ve been inside his home.

This is why you’re not getting our guns!!#614clinton pic.twitter.com/K7bSaLo1qY

