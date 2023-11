Εθνική Πολωνία U17: Τι έγινε με τους 4 πιτσιρικάδες

Το προπονητικό επιτελείο της εθνικής Πολωνίας Κ17 αποφάσισε να θέσει εκτός ομάδας τους τέσσερις ποδοσφαιριστές λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, οι Όσκαρ Τόμτσικ, Φίλιπ Ρούζγκα, Γιαν Ταμπέτσκι και Φίλιπ Βόλσκι κατανάλωσαν ποσότητα αλκοόλ και μέθυσαν ενώ ήταν σε προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ινδονησίας στον 4ο όμιλο με την Αργεντινή, Ιαπωνία και Σενεγάλη, που αρχίζει στις 11 Νοεμβρίου.

Μετά από ένα φιλικό με τις ΗΠΑ στο Μπαλί, οι τέσσερις έφηβοι ξεφάντωσαν και εμφανίστηκαν μεθυσμένοι, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν με τον αποκλεισμό τους από την εθνική ομάδα.

