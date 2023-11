Επιστάτης έριχνε περιττώματα και χλωρίνη στο φαγητό των παιδιών: Φρίκη σε δημοτικό σχολείο

Ένας επιστάτης σε δημοτικό σχολείο στο Νιου Τζέρσεϊ κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να μολύνει το φαγητό της καφετέριας με σάλιο, ούρα και περιττώματα προτού σερβιριστεί στα παιδιά. Ο βαθιά διαταραγμένος, προφανώς, υπάλληλος του Elizabeth Moore School στο Upper Deerfield Township, που ονομάζεται Giovanni Impellizzari και είναι 25 ετών, συνελήφθη στις 31 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν υπήρξαν πολλές ανώνυμες καταγγελίες στο σχολείο για την αποκρουστική του συμπεριφορά. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση, το σχολείο διαπίστωσε τα όσα φέρεται να έκανε ο επιστάτης όταν ανέβασε τα σχετικά βίντεο μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής SMS Telegram.

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας, οι τρομακτικές υποτιθέμενες ενέργειες του Impellizzari περιελάμβαναν «ψεκασμό χλωρίνης σε δοχείο με αγγούρια» και «σκούπισμα του πρωκτού, του πέους και των όρχεων και φτύσιμο σε σκεύη της κουζίνας και το ψωμί». «Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για να ετοιμάζει φαγητό και σερβίρει στα παιδιά στον τόπο εργασίας του, με σκοπό να βλάψει τα παιδιά», ανέφεραν οι αρχές. Τα βίντεο φέρεται να έδειχναν επίσης τον 25χρονο Impellizzari «να αυνανίζεται και να ουρεί» σε μαξιλάρια και μπολ κουζίνας. Σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Cumberland, οι ερευνητές εντόπισαν αντικείμενα που ταιριάζουν ή μοιάζουν με αυτά που απεικονίζονται στα βίντεο και προσπαθούν να προσδιορίσουν πόσο πρόσφατα έγιναν οι υποτιθέμενες πράξεις.

Η σχολική περιφέρεια Upper Deerfield Township συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υγείας της κομητείας Cumberland για να διασφαλίσει ότι η προετοιμασία του φαγητού του σχολείου, τα σκεύη σερβιρίσματος και οι επιφάνειες έχουν απολυμανθεί σωστά και ότι τυχόν μολυσμένα τρόφιμα πετάγονται. Οι αρχές είπαν ότι βρίσκονται επίσης στη διαδικασία συλλογής δειγμάτων σωματικών υγρών του 25χρονου για να προσδιορίσουν εάν υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε οποιονδήποτε στο σχολείο κατανάλωσε το μολυσμένο φαγητό. Όσοι επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν μόλις ληφθεί απόφαση, αλλά προς το παρόν, το τμήμα υγείας συνιστά σε οποιονδήποτε υποψιάζεται ότι έχει κάποια ασθένεια να επικοινωνήσει με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

