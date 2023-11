Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: Οι πολλές απουσίες οδήγησαν στην ήττα

Στην χθεσινή (3/11) αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στην Βαρκελώνη, οι Ισπανοί νίκησαν τους πράσινους με σκορ 80-72.

Οι πράσινοι ήταν σε δυσμενή θέση καθώς ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη έχοντας μεγάλες απώλειες καθώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα, Λούκα Βιλντόσα, Ιωάννη Παπαπέτρου. Σχεδόν αναμενόμενη η ήττα με αυτές τις απουσίες. Μετά την χθεσινή του ήττα, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην 10η θέση, ενώ η Μπάρτσα ανέβηκε στην 2η θέση κάτω από την Βασίλισσα.

➡️ @FCBbasket got back to winning ways in Round 6 beating @paobcgr

Highlights… pic.twitter.com/IzQlmOQ46r

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2023