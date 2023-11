Τζάκρη – Λακόπουλος: Τα… «Ψευδίσματα»

To άρθρο του Γιώργου Λακόπουλου, με τίτλο «Θεοδώρα Τζάκρη, ψευδίσματα» προκάλεσε αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά την επίθεση της εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Δώρας Αυγέρη, στον δημοσιογράφο και η Θ. Τζάκρη απάντησε με αιχμηρό τρόπο.

Με αφορμή το άρθρο του Γ. Λακόπουλου, η Θ. Τζάκρη αναφέρει σε επιστολή της:

«Κύριε Λακόπουλε, στο άρθρο σας στη στήλη «Φωτοσκιάσεις» και με τον τίτλο «ψευδίσματα» καταπιαστήκατε μ’ εμένα. Επειδή έχω μάθει να απαντώ σε όλα δημόσια, απαντώ λοιπόν και σ’ εσάς με το εξής:

Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα θετικά:

-Δεν είμαι, αποφαίνεστε, «χαζή ξανθιά», αλλά ξανθιά σκέτη, πράγμα μάλλον συγχωρητέο λόγω καταγωγής.

-Επισημαίνετε ότι «γοητεύω» παραδόξως πολλούς προέδρους που με υπουργοποιούν κ.λπ., ενώ μάλιστα απωθώ κάποιους δημοσιογράφους που μου σέρνουν τον αναβαλλόμενο. ΟΚ, το αντίθετο θα ήταν μεγάλο πρόβλημα.

-Από τα κόμματα (ΠΑΣΟΚ, 2013) δεν με «διαγράφουν», αλλά αποχωρώ βάσει επιδίωξης. Έτσι καταψήφισα την κυβέρνηση Σαμαρά «στην οποία είχα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης τον προηγούμενο χρόνο …». Μα από όσους τoν είχαν υπερψηφίσει ζητούσε κι ο κ. Σαμαράς την ψήφο εμπιστοσύνης που του αρνήθηκα!

-Νομική εγχώριων σπουδών και ενεργός δικηγορία σε επαρχιακή πόλη είναι η επόμενη κάπως αμφίσημη διαπίστωση. Αλλά και αυτό το προσμετρώ στους επαίνους μιας κι αυτός υπήρξε ο δρόμος ανάδειξης πολλών πολιτικών που δεν ήταν γόνοι.

-«Μεγαλεία. Είναι το τρίτο κατά σειρά πρόσωπο στην ιεραρχία!». Εδώ ελαφρώς υπερβάλλετε! Έχουμε βάσει καταστατικού Γραμματέα (Ράνια Σβίγγου) κι αναπληρωτή Γραμματέα (Βασιλειάδης Γεώργιος), αλλά και πολλούς άλλους διακεκριμένους.

-Στα ίδια πλαίσια κατηγορείτε αδίκως την προ Κασσελάκη ηγεσία, δηλαδή τον συμπατριώτη σας κ. Τσίπρα, ότι κακώς με αντιμετώπιζε «γλαστροειδώς». Στην προφανή προσπάθειά σας να με υπερασπιστείτε φοβούμαι ότι πάλι υπερβάλατε. Ο Στ. Κασσελάκης όταν εμφανίστηκε ήμουν ήδη: α) κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, β) παλιότερη βουλευτής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, με 20ετή θητεία, δέκα αλληλοδιάδοχες εκλογές, σταθερά στην πρώτη θέση προτίμησης των συμπατριωτών μου, γ) μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, δ) πρώτο εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής στην Κεντρική Μακεδονία κ.ά. Too much for Glastra …

-Σαφώς στην επαινετική σας διάθεση περιλαμβάνω και την προσομοίωσή μου με την κ. Έφη Αχτσιόγλου. Στην αναφορά σας πάντως στις «διάσημες του νομού» μας ξεχάσατε την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

-Το ελαφρύ ψεύδισμα δείχνει να σας εξιτάρει περισσότερο κι από τα σατέν. Η αλήθεια είναι ότι στην παράδοση του Δημοσθένους κι εγώ κάνω εντατικές ασκήσεις με χαλίκια προκειμένου να το εξασκήσω.

Στα αρνητικά προσμετρώ μόνο το ότι με χαρακτηρίσατε «αυστηρή κι ανελέητη γυμνασιάρχη», πράγμα που μαρτυρά μια κάπως μεγαλίστικη συμπεριφορά. Μάλλον όμως ο ίδιος είστε αυστηρός γυμνασιάρχης βαθμολογώντας κατά καιρούς πλήθος πολιτικών κι επαναλαμβανόμενος ελαφρώς. Ειδικότερα δε στην περίπτωσή μου απαξιώνετε τις βαθιές γνώσεις μου στα Θρησκευτικά βάζοντάς μου κάτω από τη βάση, χωρίς να διευκρινίζετε αν κατά τη γνώμη σας υπεράσπισης χρήζει ο Ιωνάς ή το κήτος».

Βέλη και από την Δώρα Αυγέρη: Θλιβερό παραλήρημα…

Λίγες ώρες νωρίτερα και η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απαντούσε μέσω facebook στον δημοσιογράφο σε ανάρτηση με τίτλο «Μαθήματα κακής δημοσιογραφίας». Η Δώρα Αυγέρη αποκάλεσε το άρθρο «θλιβερό παραλήρημα, ένα ακατάσχετο αναμάσημα στερεοτύπων και μια κραυγή υπαρξιακής υπενθύμισης», μεταξύ άλλων:

«Ο διάχυτος κοινωνικός ρατσισμός, ο εξόφθαλμος σεξισμός, η χυδαία στοχοποίηση και η εμμονή σε προσωπικές επιθέσεις -προς άγραν δημοσιότητας- που καμώνονται το δημοσιογραφικό λόγο και την πολιτική ανάλυση, δεν είναι τίποτα περισσότερο από θλιβερό παραλήρημα. Ένα ακατάσχετο αναμάσημα στερεοτύπων και μια κραυγή υπαρξιακής υπενθύμισης, που δεν αντέχει ούτε στην ρήση ”α, αυτός τα λέει; Δεν έχει σημασία”».

Τι έγραψε ο Λακόπουλος για τα «Ψευδίσματα»

Υπενθυμίζεται πως ο δημοσιογράφος Γιώργος Λακόπουλος, στο άρθρο του στην ιστοσελίδα ieidiseis.gr, με τίτλο «Θεοδώρα Τζάκρη: Ψευδίσματα», κάνει μία μίνι αναδρομή στην πολιτική της καριέρα, γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Τράβηξε την προσοχή σε συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνοντας στο βήμα με κόκκινο σύνολο και γόβες Louboutin. Η προσωπική κοκεταρία της Θεοδώρας Τζάκρη και τα φανταχτερά χρώματα σε σατέν υφάσματα, συνοδεύουν διαχρονικά τη δημόσια παρουσία της. Μαζί με το ελαφρύ ψεύδισμα στην ομιλία. Τον Νοέμβριο του 2013, δείχνοντας ότι δεν είναι η «χαζή ξανθιά» της παρέας, επιδίωξε τη διαγραφή της από το ΠΑΣΟΚ» αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο.