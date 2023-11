Κακοκαιρία Ιταλία 2023 – νεκροί: Σαρωτικό το πέρασμα, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία έχει προκαλέσει έως τώρα τρεις νεκρούς ενώ, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων αρχών, έξι άνθρωποι αγνοούνται. Μέχρι αυτή την στιγμή, στην Τοσκάνη οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας ξεπέρασαν τις χίλιες και σε πάνω από 40.000 νοικοκυριά έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας εξαιτίας της κακοκαιρίας κατέρρευσε μέρος γυμναστηρίου δημοτικού σχολείου, μέσα στο οποίο ευτυχώς δεν υπήρχαν παιδιά. Στην περιοχή αυτή τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Nel frattempo #alluvione in #Toscana e non solo. Qua a Milano sta piovendo incessantemente e non so cosa aspettarmi fra un po’ per uscire e andare al lavoro… Certo, non è una novità: 1966 era il 4 novembre e Firenze si ricorda benissimo, quindi corsi e ricorsi… pic.twitter.com/QDYAWFYBQc

