Φενέρ – Ολυμπιακός: Το πάλεψαν με νύχια και δόντια οι ερυθρόλευκοι

Χθες το βράδυ (2/11) η Φενέρ υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική EuroLeague σε ένα παιχνίδι με δραματική κατάληξη. Η ομάδα του Μπαρτζώρκα στην τελευταία επίθεση ήταν πίσω στο σκορ με 79-77 και πήγαινε για την ισοφάριση και την ανατροπή, ωστόσο, η επίθεση δεν βγήκε, με αποτέλεσμα το ματς να λήξει υπέρ της Φενέρ.

Με τη χθεσινή ήττα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 8η θέση και έχει κάνει 3 νίκες 3 ήττες, ενώ η Φενέρ έφτασε στην 3η θέση κάτω από τη Βαλένθια (2η) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (1η).

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC

Here is the last play of the game from a different angle pic.twitter.com/FOoQf6HzLL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 2, 2023