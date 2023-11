Καταιγίδα Ciaran Ευρώπη: Η «μετεωρολογική βόμβα» που πλήττει τη Γηραιά Ήπειρο

Άνεμοι με ταχύτητα έως και 180 χιλιομέτρων την ώρα έπληξαν τις ακτές του Ατλαντικού στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς η καταιγίδα «Ciaran» έπληξε χώρες στη δυτική Ευρώπη, ξεριζώνοντας δέντρα, παρασύροντας σκεπές και αφήνοντας 1,2 εκατομμύρια γαλλικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Πέμπτη. Ισχυροί άνεμοι και βροχή έπληξαν επίσης τη νότια Αγγλία και τα νησιά της Μάγχης, όπου αναφέρθηκαν ριπές ανέμου άνω των 160 χλμ/ώρα. Εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά στις παράκτιες κοινότητες της Κορνουάλης και του Ντέβον, καθώς έπεσαν δέντρα και οι πλημμύρες εμπόδισαν τις πρωινές μετακινήσεις.

Πτήσεις από αεροδρόμια στα νησιά της Μάγχης, ακυρώθηκαν. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM διέκοψε όλες τις πτήσεις που αναχωρούν και φθάνουν στην Ολλανδία από νωρίς το απόγευμα έως το τέλος της ημέρας, επικαλούμενη τις ασυνήθιστες ταχύτητες ανέμου στη χώρα. «Μοιάζει με μια καταιγίδα που συμβαίνει κάθε λίγα χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία», δήλωσε την Τετάρτη ο Bob Henson, μετεωρολόγος στο Yale Climate Connections, προσθέτοντας ότι η καταιγίδα Ciaran θα μπορούσε να μετατραπεί σε «μια θύελλα που θα γίνεται μια φορά σε κάθε γενιά»

Current conditions here at #Dungeness on the SE coast of Kent! Have recently recorded wind gusts of high 70s in MPH on my anemometer! Chasing #StormCiaran on the Kent coast! #Ciaran #SevereWeather 🌪️ pic.twitter.com/dfsNjhYCg2

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) November 2, 2023