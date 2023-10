Ισραήλ – Χαμάς πόλεμος: Νεκρός ένας από τους «εγκεφάλους» των σφαγών στα κιμπούτς

Tον διοικητή της Χαμάς που ενορχήστρωσε τις επιθέσεις στα κιμπούτς Ερέζ και στο Νετίβ Χασάρα κατά τη διάρκεια της σφαγής στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου εξουδετέρωσε το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF σήμερα. Ο Νασέμ Αμπού Ατζίνα ήταν ο διοικητής του τάγματος Beit Lahia της Βόρειας Μεραρχίας της Χαμάς. Οι IDF σκότωσαν τον Ατζίνα σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

The IDF says fighter jets eliminated senior Hamas terrorist Nasim Abu Ajina, who directed Hamas’s massacres in Kibbutz Erez and Moshav Netiv HaAsara on October 7. Ajina served as commander of the Beit Lahia Battalion of Hamas’s Northern Brigade.

