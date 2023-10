Χάαλαντ: Τράβηξε τα βλέμματα η σύντροφός του

Η 20χρονη σύντροφος του Έρλινγκ Χάαλαντ εντυπωσίασε στην τελετή της Χρυσής Μπάλας, όπου ο Νορβηγός επιθετικός βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος επιθετικός. Ο σούπερ σταρ ήταν από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν και με 36 γκολ στην Premier League οδήγησε με την είσοδό του την Μάντσεστερ Σίτι, στην κορυφή της Αγγλίας, ενώ μόλις στα 23 του και με την φανέλα των “πολιτών” είναι κάτοχος τρεμπλ. Οι επιδόσεις του, του έδωσαν τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς στην Premier League. Αδιαμφισβήτητα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Σίτι, σημειώνοντας 52 γκολ σε 53 αγώνες του με την Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που τον οδήγησε σε ακόμα ένα βραβείο. Αυτό του κορυφαίου επιθετικού, το οποίο το έλαβε το βράδυ της Δευτέρας (30/10) στο πλαίσιο της 67ης τελετής της Χρυσής Μπάλας, στο Παρίσι.

Grateful for the Gerd Müller award and congratulations to @ManCity for best club of the year. Thank you to all my team-mates, the club staff and all fans for making it all possible #ballondor #tropheegerdmuller pic.twitter.com/gW0RAl7Ivl

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 31, 2023