Χαμάς – Ισραήλ: “Ή θα πεθάνουν ή θα παραδοθούν” λέει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Η Χαμάς έχει «δύο επιλογές» σύμφωνα με όσα είπε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ η Χαμάς είτε θα «πεθάνει μαχόμενη είτε θα παραδοθεί χωρίς όρους». «Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή» πρόσθεσε ο Γιοάβ Γκάλαντ.

Israeli Defence Minister Yoav Gallant is holding a press conference.

He says the Israeli Defence Force (IDF) is at a war on "several fronts and several arenas."

