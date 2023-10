Σάνι Λουκ Χαμάς: «Αυτά τα ζώα τής έκοψαν το κεφάλι» -Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία της 22χρονης

Επί τρεις εβδομάδες η οικογένεια της 22χρονης Σάνι Λουκ ήλπιζε ότι η αγαπημένη τους κόρη και αδελφή ήταν ακόμη ζωντανή. Αγνοούνταν από τις 7 Οκτωβρίου, από το Ισραήλ. Σήμερα όμως επιβεβαίωσαν αυτό που σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να πιστέψουν, ότι δηλαδή η 22χρονη Σάνι Λουκ είναι νεκρή. Η μητέρα της Ricarda και η αδελφή της Adi ανακοίνωσαν ότι η νεαρή Γερμανοϊσραηλινή δολοφονήθηκε από τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Yitzchak Herzog σε συνέντευξή του στην Bild έδωσε λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο που βρήκε η νεαρή.

«Αυτά τα ζώα τής έκοψαν το κεφάλι»

«Λυπάμαι ειλικρινά που σας ενημερώνω ότι λάβαμε τώρα την είδηση πως η Σάνι Λουκ έχει επιβεβαιωθεί ότι δολοφονήθηκε και είναι νεκρή. Βρέθηκε το κρανίο της», δήλωσε ο πρόεδρος Herzog. «Αυτό σημαίνει πως αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά ζώα απλά έκοψαν το κεφάλι της, καθώς επετίθεντο, βασάνιζαν και σκότωναν Ισραηλινούς. Είναι μια μεγάλη τραγωδία και εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της». Μόλις τώρα μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τη σορό της Σάνι Λουκ, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ. Η ταυτοποίηση άλλων 40 πτωμάτων εκκρεμεί ακόμη, είπε, καθώς οι άνθρωποι κακοποιήθηκαν, κάηκαν ή διαμελίστηκαν με τους πιο φρικτούς τρόπους.

Shani Louk, the 23 year-old German who was seen on Hamas videos ravaged and wounded displayed as a trophy in Gaza— has been found dead today. IDF soldiers located her body in Gaza and brought her back to Israel. May her memory be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/NafHfTxF0w — Wolf of X (@tradingMaxiSL) October 30, 2023

JUST IN: German-Israeli festival attendee Shani Louk, who was filmed being paraded around in her underwear by Hamas with her legs broken, is confirmed dead. The news comes after her mother told news outlets earlier in the month that her daughter was alive. The family says Louk… pic.twitter.com/Kt6pHMdgZp — Collin Rugg (@CollinRugg) October 30, 2023

«Αυτό που είδαμε στα σύνορα μεταξύ Γάζας και Ισραήλ υπερβαίνει κατά πολύ ένα πογκρόμ. Είδαμε ένα σφαγείο», δήλωσε ο Herzog, προσθέτοντας: «Είδαμε αίμα να ρέει στους δρόμους. Είδαμε τις πιο φρικτές τραγωδίες που μπορεί κανείς να φανταστεί». H Σάνι Λουκ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ που μετατράπηκε σε σφαγείο όταν οι ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου και άρχισαν να δολοφονούν αδιακρίτως νεαρούς που διασκέδαζαν.

The body of Shani Louk, who was kidnapped to #Gaza by #Hamas from the Nova party, was identified today. They are killing hostages, this is a crime against humanity Edit: only part of her skull was found matching her DNA. Coroner has said she can not survive without this piece. pic.twitter.com/4NbkLNfv0q — Natalie Zion #EndJewHatred (@natalie_Zion_) October 30, 2023

Την ίδια μέρα δημοσιεύτηκε ένα βίντεο που έδειχνε το σώμα της Σάνι. Ήταν ξαπλωμένη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, βαριά τραυματισμένη. Γύρω της ένας όχλος που επευφημούσε για την απαγωγή της, την έφτυνε και τη χτυπούσε. Παρά το φρικτό αυτό υλικό, η οικογένειά της συνέχισε να ελπίζει ότι η Σάνι μπορεί να ήταν ακόμα ζωντανή. Η μητέρα της Ρικάρντα, ειδικότερα, δεν εγκατέλειψε την κόρη της και απαίτησε την απελευθέρωσή της. Ωστόσο, σήμερα τα νέα ήταν τραγικά για την 22χρονη απαχθείσα.