Γάζα – Ισραήλ τώρα: Πάνω από 600 στόχους έπληξε η Αεροπορία

Περίπου 600 στόχους χτύπησε το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα. Στην ανακοίνωσή της, όπως μεταδίδει το SkyNews, αναφέρει ότι «η περιοχή του πανεπιστημίου Al Azhar» ήταν μεταξύ των σημείων που χτυπήθηκαν, αφού τα ισραηλινά στρατεύματα εντόπισαν «ένοπλους τρομοκράτες και έναν αντιαρματικό πύραυλο» που επρόκειτο να εκτοξευθεί.

כלי טיס של חיל-האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה לשיגורים לעבר שטח מדינת ישראל מוקדם יותר היום. בין המטרות שהותקפו, תשתיות להכוונת טרור ותשתיות צבאיות של הארגון pic.twitter.com/JiABgLZpzu — Israeli Air Force (@IAFsite) October 29, 2023

Χτυπήθηκαν επίσης αποθήκες όπλων, «κρυψώνες», αντιαρματικές θέσεις και «συγκεντρώσεις στελεχών της Χαμάς», ανέφερε στο «Χ». «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες των IDF στη Λωρίδα της Γάζας εντόπισαν ένοπλους τρομοκράτες και έναν αντιαρματικό πύραυλο που επρόκειτο να εκτοξευθεί, στην περιοχή του Πανεπιστημίου Azhar στη Λωρίδα της Γάζας, και κατηύθυναν εκεί ένα μαχητικό αεροσκάφος που χτύπησε τον στόχο», έγραψε.

Σε δεύτερο tweet τους, που συνοδεύουν και με βίντεο, αναφέρουν:

«Ο ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια της νύχτας επέκτεινε τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Σε συγκρούσεις με τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας, μαχητές του IDF εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί στα κτίρια και προσπαθούσαν να επιτεθούν στα ισραηλινά στρατεύματα». Σημειώνεται, ακόμη, ότι έγινε επίθεση σε κτίριο συγκέντρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, στο οποίο βρίσκονταν περισσότεροι από 20 τρομοκράτες.

Εντείνονται οι φόβοι για εξάπλωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Και ενώ οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στις παλαιστινιακές περιοχές για την εξολόθρευση της Χαμάς εντείνονται, το ίδιο συμβαίνει και με τους φόβους για εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραϊμ Ραϊσι, λέει τώρα ότι «το Ισραήλ πέρασε τις κόκκινες γραμμές» στη Γάζα, «κάτι που μπορεί να τους αναγκάσει όλους να αναλάβουν δράση». Και ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε στόχους σε Λίβανο και Συρία χθες, μετά την εκτόξευση ρουκετών προς το Ισραήλ, ενώ στα σύνορα με τον Λίβανο σημειώνονται αψιμαχίες. Στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, καταρρίφθηκε drone και σκοτώθηκε ένας στρατιωτικός ο οποίος επιχείρησε να πλησιάσει τον φράχτη.

Το βράδυ της Κυριακής, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της στον Λίβανο εκτόξευσαν 16 πυραύλους προς την πόλη Ναχαρίγια του βόρειου Ισραήλ, ενώ και η Χεζμπολάχ -λιβανέζικη στρατιωτική οργάνωση που αποτελεί σύμμαχο της Χαμάς- ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες σε αρκετούς στόχους στα σύνορα, μια εκ των οποίων, όπως είπε έπληξε μια μονάδα πεζικού του Ισραηλινού Στρατού κοντά στην πόλη Μπίρκετ Ρίσα και «προκάλεσε επιβεβαιωμένους τραυματισμούς».

Action by Israeli security forces in the city of Jenin in the West Bank pic.twitter.com/lhMnGktdOi — Sprinter (@Sprinter99800) October 30, 2023

Δεν είναι μόνο το Ιράν

Με την ένταση να εξαπλώνεται και στις γύρω περιοχές, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέικ Σάλιβαν, προειδοποίησε χθες για «αυξημένο ρίσκο» εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Σάλιβαν δεν είναι ο μόνος, καθώς οι αναλυτές αναφέρουν πως ενώ το Ιράν «προσέχει» να μη συμπαρασυρθεί στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς, ίσως να μην έχει τον πλήρη έλεγχο των παραστρατιωτικών οργανώσεων που στηρίζει στην περιοχή (μια εξ αυτών είναι η Χεζμπολάχ) οι οποίες παρεμβαίνουν αυτόνομα καθώς η Χαμάς υποφέρει υπό την πίεση του IDF.

Αλλά δεν είναι μόνο το Ιράν: Στην κατοικούμενη κυρίως από μουσουλμάνους περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας, εξαγριωμένο πλήθος εισέβαλε στο αεροδρόμιο “Μακαχάλα Ουιτάς” στο οποίο αναμενόταν πτήση από το Ισραήλ χθες, αναγκάζοντας τις ρωσικές Αρχές να το κλείσουν και να εκτρέψουν τις πτήσεις. Το πλήθος περικύκλωσε το αεροσκάφος της Red Wing Airlines που προσγειώθηκε εκεί, ερχόμενο από το Τελ Αβίβ, με παλαιστινιακές σημαίες και αντισημιτικά πανό. Από τις συγκρούσεις στο σημείο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Νταγκεστάν, ενώ το ρωσικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι το πλήθος αποτελείτο από ανθρώπους “που αντιτίθενται στη σύγκρουση Παλαιστίνης- Ισραήλ”.

Iσοπεδωμένη η Γάζα

Στο μεταξύ στην περιοχή της Γάζας έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα και τον γύρο του κόσμου έκαναν χθες εικόνες με την εισβολή πολιτών σε αποθήκες τροφίμων του ΟΗΕ. Από την αρχή της σύγκρουσης με τη Χαμάς, 7.960 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, σε περιοχές που ελέγχει η Χαμάς, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, στη Ραμάλα και περισσότεροι από 20.000 έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές Αρχές, το 73% ανήκουν σε ευαίσθητους πληθυσμούς, αιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους.

Ο Ερυθρός Σταυρός, πάντως, ανακοίνωσε ότι το πρώτο κομβόι φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια -κυρίως ιατροφαρμακευτικό υλικό- έφτασε νοσοκομείο Νάσερ της πόλης Χαν Γιουνίς, όπου εκτός από τραυματίες, έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες πολίτες. Τον ρόλο του Καϊρου στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες στη Γάζα εξήρε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τηλεφώνησε στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ευχαριστώντας τον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου “ο πρόεδρος ενημέρωσε τον πρόεδρο Σίσι για τις αμερικανικές προσπάθειες να διασφαλίσουν ότι τοπικοί παράγοντες δεν θα επεκτείνουν τη σύγκρουση στη Γάζα και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να απελευθερωθούν οι όμηροι” που κρατούνται από Χαμάς, με τον Τζο Μπάιντεν να επαναλαμβάνει ότι “το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα και ευθύνη να υπερασπιστεί τους πολίτες του από την τρομοκρατία και να το κάνει αυτό με τρόπο που είναι συμβατός με τους διεθνείς ανθρωπιστικούς νόμους”. Εντός της εβδομάδας, αναμένεται να ψηφιστεί και η πρόταση Μπάιντεν για 105 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας προς το Ισραήλ και την Ουκρανία.

Not willing to miss an opportunity in the chaos, Israeli settlers bulldoze Palestinian property in Jenin, West Bank. It won’t stop at Gaza…. pic.twitter.com/GZvqq7UOvp — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 30, 2023

Οι «απειλές» για το νοσοκομείο Αλ Κουντς

«Λάβαμε απειλές» από πλευράς Ισραήλ, που απαίτησε να «εκκενώσουμε αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς, καθώς επρόκειτο να βομβαρδιστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασάρ Μουράντ, ο διευθυντής του. «Επαναλαμβάνουμε πως είναι αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο γεμάτο ασθενείς χωρίς να τεθεί η ζωή τους σε κίνδυνο», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί νοσοκομεία για να κρύβει όπλα και μαχητές, κάτι που διαψεύδει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Μπροστά στη φοβερή έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) προειδοποίησε χθες Κυριακή εναντίον του κινδύνου κατάρρευσης «της δημόσιας τάξης» την επομένη λεηλασίας αποθηκών και κέντρων διανομής βοήθειας.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυε πως ξεκινά «η δεύτερη φάση του πολέμου» με σκοπό να «καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες και η ηγεσία της Χαμάς», κινήματος που η χώρα του, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική». Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κατηγόρησε χθες τη Χαμάς πως προσπαθεί να «χειραγωγήσει ψυχολογικά», εκμεταλλευόμενη τους ομήρους που κρατά, τους ισραηλινούς πολίτες, αφού το παλαιστινιακό κίνημα διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμο να τους απελευθερώσει όλους, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση όλων των Παλαιστινίων στις φυλακές του Ισραήλ.

Συρία και Λίβανος μέρος της έντασης

Ενώ η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε «στόχους» στη Συρία σε αντίποινα για εκτοξεύσεις ρουκετών. Η ένταση παραμένει επίσης στο κόκκινο στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές ανάμεσα σε ισραηλινές δυνάμεις, παλαιστινιακές και φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις, όπως το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες πως κατέρριψε ισραηλινό drone στον ισραηλινό εναέριο χώρο· ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο άλλου μαχητή της. Ο Τσαχάλ έκανε λόγο από τη δική του πλευρά περί νέων πυρών από τον Λίβανο προς τον τομέα της Χαρ Ντοβ και της Κιριάτ Σιμόνα και πρόσθεσε πως τα ανταπέδωσε. Τη 13η Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος-εικονολήπτης του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς Ισάμ Αμπντάλα σκοτώθηκε σε πλήγμα στον νότιο Λίβανο και άλλοι έξι συνάδελφοί του, ανάμεσά τους δύο του Γαλλικού Πρακτορείου, τραυματίστηκαν.

Israel has destroyed the famous arches at the entrance to the Jenin refugee camp. pic.twitter.com/zS9CdqsPkI — Sprinter (@Sprinter99800) October 30, 2023

Στο κόκκινο η ένταση που επικρατεί στη Δυτική Όχθη

Σε έρευνά της που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή, η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontières, RSF) ανέφερε πως επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα». Στο κόκκινο βρίσκεται επίσης η ένταση που επικρατεί στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το 1967, όπου πάνω από 110 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους από την 7η Οκτωβρίου, ενώ χθες το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν ακόμη πέντε. Επίσης χθες ο πρόεδρος του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ραϊσί, η χώρα του οποίου στηρίζει τη Χαμάς, προειδοποίησε πως ο Ισραήλ έχει ξεπεράσει τις «κόκκινες γραμμές», κάτι που ενδέχεται να ωθήσει άλλα μέρη να «περάσουν στη δράση».

Ενώ στη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, αεροδρόμιο έκλεισε εξαιτίας εφόδου πλήθους που έψαχνε «εβραίους» επιβάτες πτήσης από το Τελ Αβίβ. Επεισόδιο στο οποίο έγιναν 60 προσαγωγές και αναφέρθηκαν κάπου 20 τραυματισμοί, ανάμεσά τους 9 αστυνομικών. Το επεισόδιο καταδικάστηκε από τις αρχές του Νταγκεστάν, καθώς και από τις ΗΠΑ, που το χαρακτήρισαν «αντισημιτική» διαδήλωση.