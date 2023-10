Γάζα εισβολή: Ισραηλινοί στρατιώτες συγκρούονται με τρομοκράτες της Χαμάς

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις του ισραηλινού στρατού (IDF) με άντρες της Χαμάς, στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της περιοχής. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις «χερσαίες επιχειρήσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» και ότι συγκρούστηκαν με ενόπλους της Χαμάς εντός της Γάζας, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον στρατιωτών. «Τρομοκράτες που πυροβόλησαν εναντίον [ισραηλινών] στρατιωτών, σκοτώθηκαν, καθώς και τρομοκράτες που εντοπίστηκαν στην ακτογραμμή στη Λωρίδα της Γάζας κοντά στην περιοχή Ζικίμ» στο νότιο Ισραήλ, ανέφεραν.

Νωρίτερα, ο λογαριασμός Telegram των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ-Κασάμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ανέφερε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι έστησε ενέδρα σε ισραηλινά στρατεύματα εκεί.Οι IDF δημοσίευσαν επίσης ένα βίντεο που, όπως είπαν, έδειχνε τα άρματα μάχης και άλλα οχήματά τους μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλα πλάνα δείχνουν αεροπορικές επιδρομές στο Μπέιτ Χανούν, στη βορειοανατολική γωνία της Λωρίδας.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στη Γάζα έφθασε τους 8.005, ενώ 20.242 είναι οι τραυματίες, δήλωσε σήμερα επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, που τελεί υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 3.324 παιδιά, 2.062 γυναίκες και 460 ηλικιωμένοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:

🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures.

🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck.

🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023