Χαμάς επικεφαλής εναέριας διάταξης: Νεκρός ο Abu Rakaba, λέει το Ισραήλ

Την εξόντωση του επικεφαλής εναέριας διάταξης της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Επίσης, οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσαν ότι στις ολονύκτιες επιδρομές στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας κατέστρεψαν περίπου 150 υπόγειες υποδομές της Χαμάς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, τα πλήγματα κατέστρεψαν σήραγγες μάχης, υπόγειους χώρους μάχης και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές της παλαιστινιακής οργάνωσης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις νυχτερινές επιθέσεις.

Ο Abu Rakaba ήταν υπεύθυνος για τα UAV, τα drones, τα αλεξίπτωτα πλαγιάς, τον εναέριο εντοπισμό και την άμυνα της Χαμάς.

At left, Hamas terrorists who paraglided into Israel before they shot and murdered innocent Israelis. At right, the senior Hamas terrorist who directed them, Asem Abu Rakaba, now eliminated by IDF forces. pic.twitter.com/9yTz0motU8

