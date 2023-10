Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 9.100 οι νεκροί και στις δύο πλευρές

Τουλάχιστον 9.100 είναι οι νεκροί από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σε νεότερο απολογισμό το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως 7.703 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ. Τουλάχιστον 3.500 παιδιά περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Ο προηγούμενος απολογισμός της Χαμάς έκανε λόγο για 7.326 νεκρούς. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ μετρά 1.400 νεκρούς ενώ σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι απηύθυνε μια «επείγουσα έκκληση» προς τους πολίτες της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να μετακινηθούν «άμεσα» νότια.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023