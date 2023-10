United Vs City: Το ντέρμπι του Μάντσεστερ (29/10)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμάνογλου

Τελειόφοιτος Sport Management

Αύριο 29/10 (17:30), στο Old Trafford η United υποδέχεται την City, στο μέγαλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 10η Αγωνιστική της Premier League. Οι δύο ομάδες από το 2004 στις 25 αναμετρήσεις τους στο Old Trafford έχουν αναδειχθεί μόνο 4 φορές ισόπαλες και μάλιστα τις 3 με το ίδιο σκορ (0-0) και μία φορά (1-1)! Συγκεκριμένα, η United έχει 11 νίκες έναντι της City που έχει κερδίσει 10 φορές! Είναι φανερή η ισοδυναμία των δύο ομάδων, ενώ στον μοναδικό φετινό (14-1-2023) αγώνα που έδωσαν στο Old Trafford κέρδισε η United με 2-1.

Παρόλο που οι κόκκινοι διάβολοι δεν είναι στην καλύτερη αγωνιστική περίοδο (8η θέση) το ντέρμπι με τους φορμαρισμένους “πολίτες” (2η θέση) θα είναι μία γιορτή του Μάντσεστερ. Οι δύο ομάδες αναζητούν το γκολ και θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω – κάτω.

Στατιστικά των 2 ομάδων

Η Γιουναϊτεντ βρίσκετα σε καλή φόρμα καθώς έρχεται από την νίκη επί της Κοπεγχάχη (1-0) στο Champions League, ενώ θέλει την νίκη κόντρα στην Σίτι για να ανέβει στην βαθμολογία του πρωταθλήματος και να φτάσε στην 5αδα. Ήδη βρίσκεται, στην 8η θέση με 15 βαθμους κερδίζοντας τα δύο τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Να σημειωθεί πως στο παιχνίδι με την Κοπεγχάγη ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτνετ απέκρουσε πέναλντι στο 90ο λεπτό. Οι κόκκινοι έχουν πολλές σημαντικές απουσίες στην άμυνα, όπως Σο, Μαλάσια και Μαρτίνεζ αλλά και στο κέντρο τον Κασεμίρο.

Οι “πολίτες” έρχονται από μια νίκη επί της Γιανγκ Μποϊς (1-3) στο Champions League, ενώ με πιθανή νίκη επί της Γιουναϊτεντ θα πλησιάσουν περισσότερο στην 1η θέση της βαθμολογίας έχοντας ήδη σήμερα την 2η θέση με 21 βαθμούς, με την 1η θέση να κατέχεται από την Τότεναμ (26 βαθμούς) που έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή Άγγελο Ποστέκογλου (Ange Postecoglou) .