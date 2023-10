Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Οι πράσινοι διέλυσαν τους Βάσκους

Ο Παναθηναϊκός χθές 27/10 φιλοξένησε την Μπασκόνιαμετά στο ΟΑΚΑ, που πήρε την νίκη. Μετά από 2 σερί ήττες που είχε στην EuroLeague για την 5 αγωνιστική, οι πράσινοι νίκησαν με 95-81. Το τριφύλλι, έψαχνε μια μεγάλη νίκη, μία νίκη ψυχολογίας και η λαβωμένη Μπασκόνια ήταν το τέλειο θύμα, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2 νίκες και 3 ήττες μετά από πέντε αγώνες στην EuroLeague.

Ο MVP Ματίας Λεσόρ έβαλε 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Σημαντική η συμβολή του στο φινάλε της 3ης περιόδου, όταν η Μπασκόνια είχε ισοφαρίσει το παιχνίδι (63-63), δίνοντας ανάσα στους πράσινους.

Μπορεί ως MVP του αγώνα να ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ωστόσο ο Ντίνος Μήτογλου (με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ) ήταν καταιγιστικός και ειδικά στην τελευταία περίοδο βοήθησε να νικήσει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα με διαφορά πόντων. Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του στην Μagic Euroleague τόνισε “Είναι μια μεγάλη νίκη. Να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Η Ευρωλίγκα έχει πολλά παιχνίδια, πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ καλούς παίκτες. Όπως είπα πρέπει να μείνουμε δυνατοί, χαιρόμαστε που πήραμε την νίκη, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε”.

➡️ @paobcgr proved too strong at home for @Baskonia last night

Highlights… pic.twitter.com/Jt8hkNEB7s

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2023