Σκότωσε σε τροχαίο 4 φοιτήτριες: Δυστύχημα σοκ στο Μαλιμού

Ο παίκτης του μπέιζμπολ που κατηγορείται για το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο σκοτώθηκαν τέσσερις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Pepperdine καταδιώχθηκε πριν από τη σύγκρουση, λέει ο δικηγόρος του. Ο 22χρονος Fraser Bohm, αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για φόνο, αφού φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κατά μήκος της Pacific Coast Highway στις 17 Οκτωβρίου, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι Niamh Rolston, 20 ετών, Peyton Stewart, Asha Weir και Deslyn Williams, όλες 21 ετών. Ο δικηγόρος του, Michael Kraut, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο πρώην διακεκριμένος αστέρας του μπέιζμπολ ενεπλάκη στο δυστύχημα καθώς τον καταδίωκαν για περίπου τρία μίλια πριν από το σημείο της σύγκρουσης.

The DA claims Fraser Bohm — who has been charged with murder — was driving 104 mph in a 45 mph zone when he “lost control” of his BMW before killing four Pepperdine sorority sisters who were walking along the Pacific Coast Highway (via @toofab)https://t.co/3mZvQLTMmX

— TMZ (@TMZ) October 27, 2023