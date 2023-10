Γάζα εισβολή τώρα: Nέα καταδρομική χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

Νέα εκτεταμένη εισβολή στο έδαφος της Γάζας πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Παρασκευής από τον εκπρόσωπος των IDF. Σύμφωνα με τους Times of Israel στόχος της επιδρομής ήταν η γειτονιά Shuja’iyya στην ανατολική Γάζα Επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι οι περιορισμένης έκτασης επιδρομές θα μπορούσαν να αποτελούν πρόβα χερσαίας εισβολής, στην ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Ντανιέλ Χαγκάρι περιγράφει ότι στην επιχείρηση στη Γάζα συμμετείχαν δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένα με την από αέρος συνδρομή ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως λένε αναλυτές πρόκειται για μια επιχείρηση με εγγυς αεροπορική υποστήριξη που εφαρμόζεται όταν έχεις μονάδες πεζικού που χρειάζονται διαρκώς υποστήριξη από τον αέρα με ελικόπτερα ή drones.

Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Ισραηλινό εκπρόσωπο, ήταν αποθήκες οπλισμού της Χαμάς, θέσεις εκτόξευσης ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων. «Οι δυνάμεις εγκατέλειψαν την περιοχή στο τέλος της αποστολής και δεν υπάρχουν θύματα στις τάξεις μας» προσθέτει ο εκπρόσωπος των IDF. Ο Ντανιέλ Χαγκάρι έδωσε, επίσης, στη δημοσιότητα βίντεο από τις ανακοινώσεις του διοικητή της 36ης Μεραρχιας αλλά και από την παρουσία στο κέντρο επιχειρήσεων του επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης και του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα μέλος της αντιπροσωπείας της Χαμάς που επισκέπτεται τη Μόσχα υποστήριξε, σύμφωνα με την εφημερίδα Κομερσάντ, ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 50 από τους ομήρους που είχαν απαχθεί κατά τις επιδρομές ένοπλων Παλαιστινίων στις 7 Οκτωβρίου.

