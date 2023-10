Χαράρι – Ισραήλ: Γιατί η Αριστερά σιωπά για τις φρικαλεότητες της Χαμάς;

Την υπογραφή του πρόσθεσε ο ιστορικός Γιουβάλ Χαράρι σε κείμενο διαμαρτυρίας Ισραηλινών ακαδημαϊκών και ακτιβιστών για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι καταγγέλλουν την “αδιαφορία” απέναντι στις φρικαλεότητες της Χαμάς, πολλών προοδευτικών- αριστερών στην Αμερική και την Ευρώπη. Τους κατηγορούν για “ακραία ηθική αναισθησία” και προδοσία της αριστερής τους ιδεολογίας. Ο Χαράρι προσυπογράφει τα όσα αναφέρονται στο κείμενο διαμαρτυρίας που έχει συγκεντρώσει 90 υπογραφές. Οι υπογράφοντας εκφράζουν την ανησυχία τους “για περιπτώσεις προσώπων και φορέων παγκοσμίως που εντάσσονται στην Αριστερά που έως τώρα ήταν πολιτικοί σύμμαχοί μας” και που σε αυτή την περίσταση “δικαιολόγησαν τις πράξεις της Χαμάς”.

Από τις 7 Οκτωβρίου, ο Χαράρι έχει με εκτενή αρθρογραφία του και εμφανίσεις του σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, εκφράσει σκληρή κριτική στον δεξιό συνασπισμό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στις αναλύσεις του, ο Χαράρι μεταφέρει όμως και τις απόψεις ειρηνιστών από το Ισραήλ, που δηλώνουν ότι “αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και προδομένοι από υποτιθέμενους συμμάχους” τους στις προσπάθειες για την ειρήνη. Και γράφει ότι αναφέρονται σε διάφορα κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει στη Δύση με τις υπογραφές ακαδημαϊκών, διανοούμενων και καλλιτεχνών, που δεν έχουν καταδικάσει τη Χαμάς. Ο Χαράρι στα πρόσφατα κείμενά του έχει καταθέσει και την προσωπική του μαρτυρία, γράφοντας για τους υπέργηρους θείο και θεία του που ζουν σε ένα από τα κιμπούτς όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις, ενώ έχει συγκινήσει με την ιστορία ενός παιδικού του φίλου που δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγό του και τρία τους παιδιά.

