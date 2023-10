Γάζα εισβολή: Χερσαίες δυνάμεις μπήκαν με άρματα μάχη

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια «σχετικά μεγάλη» επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο το ραδιόφωνο του Στρατού του Ισραήλ. Σύμφωνα με το Sky News, επρόκειτο για μια «στοχευμένη επιδρομή» από την ταξιαρχία πεζικού Givati με χρήση αρμάτων μάχης, η οποία είχε ως στόχο «υποδομές τρομοκρατών». Όλοι οι στρατιώτες έχουν πλέον εγκαταλείψει την περιοχή. Το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ την περιέγραψε ως τη μεγαλύτερη εισβολή του τρέχοντος πολέμου. Την είδηση επιβεβαίωσαν σε ανάρτησή του και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση έλαβε χώρα «στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια της μάχης».

Τα άρματα μάχης και το πεζικό των IDF «χτύπησαν πολυάριθμους πυρήνες τρομοκρατών, υποδομές και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων», έγραψε στην πλατφόρμα X. Ο στρατός δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο από τη χερσαία επιχείρηση. Το Ισραήλ ξεκίνησε περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιδρομές την Κυριακή καθώς ο πόλεμος, που πυροδοτήθηκε από μια διασυνοριακή έξαψη τρομοκρατών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, εισήλθε στην τρίτη του εβδομάδα. Το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ περιέγραψε την εισβολή της Πέμπτης ως τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023