Παπασταθόπουλος – Ρεάλ Μπέτις: Συμφώνησε με την ισπανική ομάδα

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στη Ρεάλ Μπέτις. Μετά από πολλά επεισόδια που κράτησαν για σχεδόν έναν μήνα, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται για το νέο βήμα στην καριέρα του, καθώς εάν δεν συμβεί το απίθανο, θα γίνει ποδοσφαιριστής των Βερδιμπλάνκος μέσα στις επόμενες ώρες.

Με νέα ανάρτηση στα social media, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τονίζει ότι “η υπόθεση θεωρείται κλεισμένη και το μόνο που απομένει είναι οι υπογραφές και η οριστική ανακοίνωση”. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο Ρομάνο, “αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί, καθώς μέσα στη μέρα ο Παπασταθόπουλος αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν”.

🚨🟢 Sokratis Papastathopoulos to Betis, here we go! Agreement reached with Greek CB available as free agent.

Medical tests booked on Thursday, contract valid until June 2024.

Former #AFC accepted final proposal just waiting to get it sealed now. pic.twitter.com/Qd2x2gWP0X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023