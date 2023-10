Mission Impossible 8 πρεμιέρα: Πώς επηρεάζεται από την απεργία των ηθοποιών

Η όγδοη ταινία του franchise δράσης «Mission: Impossible» πήρε αναβολή για έναν χρόνο λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ η οποία ξεπέρασε τις 100 ημέρες. Η Paramount Pictures άλλαξε την πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες (η οποία είχε τον τίτλο «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two», αλλά τώρα αναφέρεται ως «Mission: Impossible») από τις 28 Ιουνίου του 2024 στις 23 Μαΐου 2025.

Το «Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One» σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ ΜακΚουάρι έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιουλίου με τον Τομ Κρουζ και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές να πραγματοποιούν παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του. Απέφερε στα ταμεία παγκοσμίως $567,5 εκατ. πολύ λιγότερα από τις αναμενόμενες εισπράξεις και από την έκτη ταινία της σειράς «Fallout» του 2018 ($791,7 εκατ.) καθώς και του Top Gun: Maverick το 2022 με $1,5 δισ.

Η διάσημη ταινία δράσης διάρκειας 163 λεπτών και κόστος $290 εκατ. αν και απέσπασε μερικές από τις καλύτερες κριτικές για την 27χρονη κινηματογραφικής σειρά, γρήγορα επισκιάστηκε από την εισπρακτική επιτυχία των υπερπαραγωγών «Barbie» και «Oppenheimer».Επίσης η Paramount ανακοίνωσε νέα αλλαγή και στην κυκλοφορία του πρίκουελ «A Quiet Place: Day One», με πρωταγωνίστρια τη Λουπίτα Νιόνγκο από τον Μάρτιο του 2024 στις 28 Ιουνίου 2024. Όπως αναφέρει το AP ξεκινούν σήμερα(24.10) νέες συζητήσεις για την επίλυση των διαφορών μεταξύ του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA) και των στούντιο του Χόλιγουντ.

The eighth Mission: Impossible movie’s release date has been delayed to 2025, making it the latest movie to be pushed back amid the ongoing actor’s strike. Originally scheduled to be released in June 2024, it is now slated to be released on May 23, 2025. https://t.co/5oR4Ue01rI pic.twitter.com/rWctSKH6Pd

