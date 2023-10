ΣΥΡΙΖΑ διάσπαση: “Καζάνι που βράζει” η Κουμουνδούρου

Μορφή καταιγίδας πήραν το πρωί της Δευτέρας οι αντιπαραθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με κορυφαία στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να προχωρούν σε δηλώσεις «φωτιά» κατά του νέου προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη, ενώ ο Στέλιος Κούλογλου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ευρωομάδα. Την ίδια ώρα ο Νίκος Φίλης αμφισβήτησε ευθέως τον Στέφανο Κασσελάκη και ξεκαθάρισε πως στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει θέμα προέδρου. Παράλληλα κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση και να εξηγήσει πως ήρθε στο κόμμα ο Κασσελάκης, καθώς εκείνος είναι που τον έφερε τυπικά στην Κουμουνδούρου.

Το σαββατιάτικο άρθρο της ΕΦΣΥΝ για τα όσα είχε γράψει ο Στέφανος Κασσελάκης και η απάντηση του ίδιου ότι δεν τα θυμάται και πως έχει δικαίωμα να αλλάξει, ήταν το φιτίλι που οδήγησε σε νέα εσωκομματική έκρηξη, μετά τη διαγραφή Τζουμάκα, ενώ σημερινές δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για σχέδιο δημιουργίας νέου κόμματος. Ειδικότερα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως όλη αυτή η κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής στάσης των τελευταίων ημερών απέναντι στο κόμμα και τον πρόεδρο του Στέφανο Κασσελάκη, προφανώς εντάσσεται στο σχέδιο, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί για την δημιουργία νέου κόμματος. Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο που ακολουθεί, ο Δημήτρης Βίτσας προτείνει, ως όνομα του νέου κόμματος: «Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά».

Βίτσας: Ή θα φύγει ο καθένας μόνος ή ομαδικά

«Είναι ώρα αποφάσεων και συλλογικών και ατομικών» ανέφερε ο Δημήτρης Βίτσας σήμερα το πρωί στο ΣΚΑΪ λέγοντας ακόμη ότι «υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: το ένα είναι να φεύγει καθένας κατά μόνας και το δεύτερο να υπάρξει μια ομαδική συνεννόηση». Σημείωσε ωστόσο ότι διασπάσεις ή αποχωρήσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίων ή συνεδριάσεων κομματικών οργάνων δεν έχουν συμβεί.

Από την άλλη, με ένα κείμενο-ποταμό στην «Αυγή», το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και ιδεολογική πλατφόρμα των διαφωνούντων, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Αριστείδης Μπαλτάς, αποδομεί πλήρως το αφήγημα Κασσελάκη και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι κατάλληλος για πρόεδρος του κόμματος, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα.

«Τα παραπάνω, όπως είχαν αρχίσει να διαφαίνονται κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά έγιναν πολύ σαφή τις εβδομάδες που ακολουθήσαν, οδηγούν σε ένα μόνο συμπέρασμα: οι αντιλήψεις του κ. Κασσελάκη όπως και η όλη πολιτική του συγκρότηση δεν του επιτρέπουν να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά και αντίστροφα: ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να παραμείνει κόμμα της Αριστεράς με πρόεδρο τον κ. Κασσελάκη», αναφέρει.

Επιστολή «φωτιά» από Κούλογλου: Η κατάσταση στο κόμμα στερείται σοβαρότητας

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη «βόμβα» έσκασε σήμερα το πρωί από τον Στέλιο Κούλογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσω επιστολής «φωτιά» προς τον Στέφανο Κασσελάκη. «Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα στερείται σοβαρότητας, την ίδια στιγμή που επιχειρείται μια βίαιη ανατροπή τής μέχρι τώρα πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σε αυτές τις συνθήκες για όσους ήθελαν να κρατήσουν μια ανεξάρτητη στάση, η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Η έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης είναι μία από τις βασικές αιτίες για τη στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράστηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ήδη πριν την εκλογή σας, η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την προσωπική σας ζωή κι όχι γύρω από τις πολιτικές σας προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να τροφοδοτεί με κουτσομπολιά τα πρωινάδικα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει αφεθεί μόνος και ανενόχλητος να κάνει πολιτική στα δελτία ειδήσεων», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Στέλιος Κούλογλου. Λίγο αργότερα ο κ. Κούλογλου μιλώντας στο OPEN εξαπέλυσε νέα επίθεση και εξηγώντας την απόφασή του να παραιτηθεί από την ευρωομάδα είπε «δεν ήθελα να παίζω σε σίριαλ του Netflix, ο ΣΥΡΙΖΑ από ροκ το γύρισε στο

καλαματιανό».

Η απάντηση από την Κουμουνδούρου

Η απάντηση από την Κουμουνδούρου ήρθε λίγο αργότερα ζητώντας από τον Στέλιο Κούλογλου να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου υπενθύμισε ότι ο κ. Κούλογλου με άρθρο του το 2021 αμφισβητούσε και τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο Στέλιος Κούλογλου έχει παρελθόν δημόσιων αμφισβητήσεων σε κρίσιμες στιγμές, επιζήμιων για το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, καθώς άλλαζαν την πολιτική ατζέντα εις βάρος του. Υπενθυμίζουν λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι τον Σεπτέμβριο του 2021, με άρθρο του υποστήριξε ότι σε ενδεχόμενη προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας δεν θα πρέπει να είναι δεδομένος ως πρωθυπουργός ο σ. Αλέξης Τσίπρας, ερχόμενος σε ευθεία αντίθεση με την τότε ξεκάθαρη πολιτική θέση του κόμματος, ότι μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να συγκροτηθεί, σύμφωνα και με την επιλογή του λαού, μόνο με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.

Οπως αναφέρουν με αυτό το άρθρο ο κ.Κούλογλου αποδυνάμωσε έτσι την ίδια τη θέση, το πολιτικό μήνυμα, το κύρος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και εμφάνισε το κόμμα ως πολιτικό οργανισμό σε σύγχυση. Ταυτόχρονα, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχε εμφανιστεί στη ΔΕΘ με μια συγκροτημένη πρόταση αντιμέτωπος όχι μόνο με την πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και με μια έντονη μιντιακή «δυσανεξία», ο Στ. Κούλογλου μίλησε για «ισοπαλία» Μητσοτάκη-Τσίπρα, εμφανιζόμενος σε ρόλο δημοσιογράφου – σχολιαστή και όχι ως συστατικό μέρος ενός πολιτικού συνόλου, με συγκεκριμένο στόχο και σημαντικές συλλογικές μάχες να κερδίσει.

Ήταν μια ακόμη κρίσιμη παρέμβαση που αποδυνάμωσε συνολικά την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στη ΔΕΘ, δημιουργώντας εμπόδια στην προσπάθεια συνομιλίας του με την κοινωνία και ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας του. Σημειώνεται πάντως ότι ο Στέλιος Κούλογλου, απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Κουμουνδούρου να παραδώσει την έδρα του στο Ευρωκοινοβούλιο τονίζοντας σε δηλώσεις του στο «Κόκκινο» ότι δεν είναι σε επαφές με άλλο κόμμα.

Φίλης: Τον Κασσελάκη τυπικά τον έφερε ο Τσίπρας, να απαντήσει

Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τα όσα διαρρέουν από την Κουμουνδούρου για την παραίτηση Κούλογλου, ο κ. Φίλης ανέφερε νωρίτερα σήμερα πως ο ευρωβουλευτής «δεν εξελέγη με το κόμμα Κασσελάκη αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ» και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραδώσει την έδρα του στην Ευρωβουλή. Χρησιμοποιώντας πάντως με σκληρή γλώσσα για τον Στέφανο Κασσελάκη σημείωσε ότι όπως εκφράζεται τώρα «δεν μπορεί να είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο νωπή λαϊκή εντολή είναι η απόφαση που έδωσε ο λαός με τις δημοτικές εκλογές, όπου εκεί υποχώρησαν περαιτέρω το κύρος και η εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,7%. Αυτό δεν οφείλεται προσωπικά στον κ. Κασσελάκη, αλλά δεν το ανέκοψε»».

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «ο πρώην πρόεδρος έφερε στο κόμμα τον Κασσελάκη και ο ίδιος οφείλει να απαντήσει γιατί». Παράλληλα, τόνισε πως «κανείς δεν υπονόμευσε τον Τσίπρα, τον αναδείξαμε αρχηγό και τον στηρίξαμε». Αναφερόμενος στις απόψεις που έχει γράψει στον «Εθνικό Κήρυκα» ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Νίκος Φίλης υποστήριξε ότι συνιστούν ακραία εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού. Δεν τολμούσαν να τα πουν στην Ελλάδα οι νεοφιλελεύθεροι. Δεν τα λέει αυτά ο κ. Κασσελάκης το 2015, τα λέει πριν από μερικές ημέρες στο ΣΕΒ, πρόσθεσε.

Πολάκης κατά Φίλη

Οι δηλώσεις του Νίκου Φίλη ότι θα θέσει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη ο οποίος σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έγραψε:

«ΝΙΚΟ ΦΙΛΗ!!!

Ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο Συριζα-ΠΣ που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο το Στέφανο Κασσελάκη Ή «Άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει» (από τη λειτουργία της Κυριακής του Παραλύτου η ρήση). Σταμάτα να δηλητηριάζεις, λόγω της στενοχώριας και της πολιτικής σου αγκύλωσης, τον τηλεοπτικό αέρα και το ΣΥΡΙΖΑ με θεωρίες συνωμοσίας για «άγνωστους οικονομικούς παράγοντες που επέβαλλαν νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ».

Αρβανίτης: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα, είναι σε κρίση

Στο ζήτημα της παραίτησης του Κούλογλου, αλλά και στον Στέφανο Κασσελάκη αναφέρθηκαν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Αρβανίτης σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την παραίτηση Κούλογλου είπε «δεν ήμασταν ενημερωμένοι σε αυτή την εξέλιξη». «Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια κρίση. Η κρίση ξεκινάει 21 Μαΐου. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα», τόνισε ενώ πρόσθεσε πως στην παρούσα φάση «το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η σοβαρότητα από όλους. Η ευθύνη της ηγεσίας αλλά και των στελεχών σε μια διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ενωμένος και να ανασυγκροτηθεί».

«Νομίζω ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις από τη μία και τόνωση της αντιπαράθεσης από την άλλη» σημείωσε ο κ. Αρβανίτης τονίζοντας πως «δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αγωνία και για τον χώρο και για τη χώρα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το ξέρουμε αυτό από την ακρίβεια σε όλα τα ζητήματα και με τρεις πολέμους δίπλα μας».

Σε άλλο σημείο ο κ. Αρβανίτης ανέφερε: Πάντως ο κ. Κασσελάκης πρέπει να σας πω αρέσει δεν αρέσει, έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από 75.000 ανθρώπους. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η Κουμουνδούρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό είναι, αυτό είναι ο χώρος. Από εκεί και πέρα θα κριθούν όλοι. Για τα «αμερικανικά πρότυπα» στα οποία κινείται ο Στέφανος Κασσελάκης ο κ Αρβανίτης είπε: «Εδώ είναι Ευρώπη, δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οπότε υπάρχουν και ετεροβαρή ζητήματα που πρέπει να τα ξαναδείς. Όμως οφείλουμε να δώσουμε χρόνο» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορώ εγώ να σχολιάζω δηλώσεις του παρελθόντος, του παρόντος, του Προέδρου. Με ενδιαφέρει να ακούσω τι είπε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, με ενδιαφέρει να δω πώς τοποθετείται στα όργανα του κόμματος και αυτά να λειτουργήσουν».

Παπαδημούλης κατά Κασσελάκη για το «ήμουν 24 ετών και δεν θυμάμαι» -Του απάντησε με ένα tweet ο Μωραΐτης

Η αντίδραση πάντως του επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, στα όσα είπε ο Στέφανος Κασσελάκης προκειμένου να δικαιολογήσει τα γραφόμενά του πριν από 11 χρόνια, δεν ήταν τόσο ήπια. «Ήμουν τότε 24 χρόνων. Και η αγαπημένη μου Νάντια, 22. Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε, θυμάμαι και σήμερα πολύ καλά και τι έκανα και τι έγραφα και για τι αγωνιζόμουν. Πάλευα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, μέσα από το φοιτητικό κίνημα. Για σοσιαλισμό με Δημοκρατία και Ελευθερία, για μια Ελλάδα με αξιοπρεπείς μισθούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Για την σύγκλιση με τις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Για μια ισχυρή, σύγχρονη και ενωμένη Αριστερά, ικανή να κυβερνήσει και να αλλάξει την χώρα. 44 χρόνια μετά, αισθάνομαι υπερήφανος για το τότε και σίγουρος ότι θα συνεχίσω σταθερά με την Αριστερά, με τις ίδιες αξίες και μακριά από αξιώματα, μέχρι το τέλος της ζωής μου», έγραψε ο κ. Παπαδημούλης στην πλατφόρμα Χ. Ενδεικτική πάντως του αναβρασμού που υπάρχει εντός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η απάντηση στον κ. Παπαδημούλη από τον στιχουργό, Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος άφησε αιχμές για τα ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Μωραΐτης σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην twitter) αλλάζει το «44 χρόνια μετά» του κ. Παπαδημούλη, σε «44 σπίτια μετά».

Το κείμενο του Παπαδημούλη με μία μικρή εικαστική παρέμβαση. pic.twitter.com/xPgzE5yngQ — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 22, 2023

Η ΕΦΣΥΝ απαντά στον Κασσελάκη: Να μην προσπαθεί να κρύψει αυτά που δεν κρύβονται

Η αποκάλυψη των παλαιών άρθρων του Στέφανου Κασσελάκη για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μειώσεις μισθών απασχολεί και το σημερινό φύλλο της ΕΦΣΥΝ στο οποίο με έξι σημεία ο δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών, Δημήτρης Ψαρράς, αποδομεί την απάντηση του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Κασσελάκης δεν άλλαξε από το 2015 ούτε έγινε αριστερός τον Σεπτέμβριο του 2023 “αριστερός”. Η πολιτική συνέπεια του κ. Κασσελάκη και η ευθύτητα με την οποία διατυπώνει τις θέσεις του τα τελευταία χρόνια δεν αποτελούν αντικείμενο της δικής μου κριτικής. Είναι απολύτως δικαίωμά του να επιμένει σε αυτά που πίστευε από τότε. Αρκεί να μην προσπαθεί να κρύψει αυτά που δεν κρύβονται», γράφει ο δημοσιογράφος και απαντώντας με έξι σημεία στους ισχυρισμούς Κασσελάκη γράφει:

1. Πώς είναι δυνατόν να αμφιβάλλει για τα γραπτά αυτά; Ο πατέρας του σ’ αυτά ακριβώς τα κείμενα αναφερόταν σε όλες τις συνεντεύξεις του προκειμένου να αποδείξει ότι η εμπλοκή του γιου του με την πολιτική είναι παλιά. Αλλά και αν ισχύει ο ισχυρισμός του κ. Κασσελάκη ότι «δεν θυμάται», γιατί δεν έψαξε τα άρθρα αυτά στο αρχείο του «Εθνικού Κήρυκα» το οποίο είναι ψηφιοποιημένο χάρη στη χορηγία του Ανδρέα Δρακόπουλου, προέδρου του Ιδρύματος Νιάρχου, ο οποίος είναι και δικός του μέντορας.

2. Ο ισχυρισμός ότι αυτά ήταν κείμενα παλιά , επομένως βαρύνουν έναν ανώριμο πολιτικά νέο και ότι σε αυτή την νεαρή ηλικία μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, έρχεται σε σύγκρουση με τις προσωπικές διακηρύξεις του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε άρχισε να θεωρεί τους 24χρονους «πολιτικά ανώριμους»; Αυτό δεν είναι που θα φέρει τη νεολαία στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτός δεν είναι που τόλμησε – προς τιμήν του – να ορίσει μια 27χρονη σε θέση-κλειδί δίπλα του;

3. Ασφαλώς είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αλλάζουν πολιτικές απόψεις. Και πρώτος θα χειροκροτούσα όποιον αποφασίσει να μετατοπιστεί από τη σκληρή Δεξιά στην προοδευτική Αριστερά. Μονο που ο ίδιος, όπως έγραφα το Σάββατο, λέει ακριβώς τα ίδια και σήμερα, κάτι που αποδείχθηκε με την ομιλιά του στον ΣΕΒ. Τα δημοσιεύματα, δηλαδή, στον Εθνικό Κήρυκα την περίοδο 2012-2015 επιβεβαιώνουν ακριβώς το γεγονός ότι λέει σήμερα ακριβώς αυτά που έλεγε και τότε.

4. Την εμμονή στις ίδιες απόψεις επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή μετά τις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης εξέφραζε στην αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής τη βαθιά του πολιτική εκτίμηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδεχόταν ότι τον υποστήριξε στις εσωκοκομματικές εκλογές της ΝΔ και κατέληγε: «Έτρεφα και συνεχίζω να τρέφω μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του» (Stefanos Kasselakis, Will the real Greek Dems please stand up? 14.7.2023). Αφού εξακολουθεί να τρέφει αυτόν τον μεγάλο σεβασμό για τον κ. Μητσοτάκη, για ποιο λόγο θέλει να τον ανταγωνιστεί και να πάρει τη θέση του.

5. Μόλις προχθές ο κ. Κασσελάκης έδωσε μεγάλη συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα. Στην ερώτηση που του έγινε πώς έγινε η μετάβασή του «από την Goldman Sachs στον ΣΥΡΙΖΑ», ο κ. Κασσελάκης ήταν αποκαλυπτικός: Να σας θυμίσω ότι οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και των μεγάλων τραπεζών ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική και είναι προφανώς αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Εκείνοι που γενικά ανήκουν στο κλαμπ της συντήρησης είναι οι κληρονόμοι κι όχι οι αυτοδημιούργητοι. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Αριστερά, η οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την έννοια της προκοπής, της υγιούς επιχειρηματικότητας κι όχι με όρους προηγούμενου αιώνα». Ωστέ πρότυπο για τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη είναι η Goldman Sachs των «αυτοδημιούργητων Δημοκρατικών». Κι αυτά προχτές

6. Θυμίζω τον τίτλο της δικής του εφημερίδας σε άρθρο του ανταποκριτή της στην Αθήνα μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κασσελάκης στρέφει τον ΣΥΡΙΖΑ σκληρά δεξιά». Η Αριστερά μένει σε σοκ» («Kasselakis turns SYRIZA hard right, Left left in shock, 1.10.2023). Να και κάτι με το οποίο συμφωνούμε με τον Εθνικό Κήρυκα.

Ο Αντώνης Λιάκος υπέρ Κασσελάκη: Άνθρακες ο θησαυρός με τα παλιά άρθρα του

Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος, αντίθετα, σε ανάρτησή του στο Facebook, δικαιολογεί απόλυτα την αλλαγή θέσεων του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Γράφει χαρακτηριστικά:

Αποφεύγω να πάρω μέρος στον μικροεμφύλιο του Σύριζα, αλλά είναι ενδιαφέρον να τον παρακολουθείς γιατί βλέπεις in vitro την παθολογία ενός εμφυλίου και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτόν. Διάβασα λοιπόν και το τελευταίο άρθρο για τον Κασσελακη του Δημήτρη Ψαρρά, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ. Όπως και στο βιβλίο του για τον Μητσοτάκη, αυτή η μέθοδος της ανεύρεσης παλιών κειμένων και της προβολής τους στο τώρα, μπορεί ειδησεογραφικά να έχει κάποιο βάρος, αλλά και ιστορικά και πολιτικά, θέτει πολύ μεγαλύτερα ζητήματα για την ίδια τη μέθοδο, από όσα υποτίθεται λύνει.

Αν έκανε ο Δ.Ψ., υποθέτω την ίδια έρευνα για τον Νίκο Μπίστη, τον Γιάννη Ραγκούση κι πολλούς άλλους της διεύρυνσης, θα έβρισκε πολλά περισσότερα αντισυριζαϊκά μαργαριτάρια στα γραπτά τους της περιόδου της κρίσης. Αν έκανε επίσης μια έρευνα για το τί έγραφαν πολλοί του Σύριζα που προέρχονταν από διάφορες ακροαριστερές οργανώσεις θα χαμογελούσαμε, υποθέτω και οι ίδιοι. Ακόμη περισσότερο, αν έψαχνε τί έλεγαν στη δεκαετί του 70 οι εκσυγχρονιστές του Πασοκ που πρωταγωνίστησαν στην ευρωπαϊκή ένταξη και στην είσοδο στο ευρώ, μερικά χρόνια αργότερα, θα έβρισκε ακόμη μεγαλύτερα μαργαριτάρια αντίθεσης στην ΕΟΚ. Και βέβαια και ο ίδιος ο Ανδρέας δεν ήταν πρότυπο συνέπειας. Υποθέτω ότι, ίσως, μόνο στα γραπτά του Κουτσούμπα δεν θα παρακολουθούσαμε παρόμοιες εκπλήξεις.

Ποιο ιστορικό βάρος έχουν όλα αυτά; Πολύ μικρό, ελάχιστο. Μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν γεννιούνται όπως η Αθηνά από το κεφάλι του Δία ενήλικες και πανοπλοι, αλλά αυτό- και ετερο-δημιουργούνται μέσα από τις ιστορικές καταστάσεις και το ρόλο τους σ’ αυτές. Ως εκεί. Η ιστορική αναδρομή είναι χρήσιμη όταν δεν αναρριπίζει πάθη αλλά μας κάνει περισσότερο στοχαστικούς και αναστοχαστικούς, περισσότερο μετρημένους στις κρίσεις μας. Με διαφορετικά λόγια, άνθρακες ο θησαυρός.

Βίτσας: Δύσκολα θα περάσει η πρόταση Κασσελάκη για διαγραφή Τζουμάκα -Στη χειρότερή του στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σήμερα και ο Δημήτρης Βίτσας αναφέροντας ότι πρόκειται ίσως για τη χειρότερη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι ώρα αποφάσεων και συλλογικών και ατομικών» ανέφερε ο Δημήτρης Βίτσας σήμερα το πρωί λέγοντας ακόμη ότι «υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: το ένα είναι να φεύγει καθένας κατά μόνας και το δεύτερο να υπάρξει μια ομαδική συνεννόηση». Σημείωσε ωστόσο ότι διασπάσεις ή αποχωρήσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίων ή συνεδριάσεων κομματικών οργάνων δεν έχουν συμβεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο Τεμπονέρας και κάποιοι άλλοι είχαν δίκιο που έλεγαν πρώτα το συνέδριο και μετά η εκλογή προέδρου, πολιτικής γραμματείας κτλ. Τώρα το τραβάμε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και τρεις μήνες μετά θα έχουμε εκλογές κρίσιμες και για την Ευρώπη και για εμάς». Ο Δημήτρης Βίτσας εκτίμησε ότι «υπάρχει ένα 45% όσων ψήφισαν στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 60-70.000, που δεν θα ακολουθήσουν, θα είναι δύσκολα πράγματα». Αναφερόμενος στις εξελίξεις με τον Στέφανο Τζουμάκα, ο Δημήτρης Βίτσας είπε ότι «θα έπρεπε να ακολουθηθεί κανονικότατα το καταστατικό. Ειδικά για τον Τζουμάκα αυτή την απόφαση στην πρώτη συνεδριαση τη Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να την ψηφίσει πάνω από το 70%, δηλαδή 210 άνθρωποι. Βλέπω ότι δύσκολα θα περάσει η πρόταση Κασσελάκη για διαγραφή Τζουμάκα».