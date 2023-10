Σάρον Στόουν: Την καταδιώκει Ούγγρος βετεράνος του στρατού

Η Σάρον Στόουν και η οικογένειά της ζουν υπό τον φόβο ενός εμμονικού διώκτη που προσπαθεί να έρθει σε επαφή με την κορυφαία σταρ του Χόλιγουντ τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Σάντορ Μπόρος, ένας πρώην βετεράνος των ειδικών δυνάμεων του ουγγρικού στρατού, ισχυρίζεται ότι απέκτησε έναν κρυφό γιο με το όνομα Τζέισον με τον «άγγελό» του όπως χαρακτήρισε τη Στόουν, το 1986, όταν η σταρ ήταν 28 ετών. Ισχυρίζεται όμως ότι ο γιος τους δολοφονήθηκε λίγο μετά τη γέννησή του. Η πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ της δεκαετίας του 1990 και η οικογένειά της βρίσκεται σε πανικό από τότε που ο Μπόρος άρχισε να τους παρακολουθεί.

Τελευταία φορά έστειλε email στην 64χρονη ηθοποιό στις 15 Οκτωβρίου, λέγοντάς της πως προσπαθούσε να μάθει τη διεύθυνσή της εντοπίζοντας την οικογένειά της και ρωτώντας τους. Το θέμα του email ήταν «άγγελος» και το υπέγραφε «Δικός σου, Σάντορ xoxoxox». Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ντετέκτιβ της οικογένειας, Πολ Μπαρέσι, ο διώκτης είναι «εμμονικός και ψυχικά άρρωστος» και συνελήφθη από κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της 62χρονης αδελφής της Στόουν, της Κέλι, τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Αυτό συνέβη μόλις τρεις μήνες μετά την τραγωδία που είχε ήδη πλήξει την οικογένεια, όταν ο μικρότερος αδελφός της ηθοποιού, ο Πάτρικ, πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 57 ετών. Οι προσεγγίσεις από τον εμμονικό Μπόρος έρχονται οκτώ χρόνια μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων πέντε ετών σε έναν άλλο διώκτη μετά τις παράξενες επιστολές του προς την πρωταγωνίστρια του «Casino». Ο Μπαρέσι είναι ερευνητής για μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ και αποκάλυψε ότι τον προσέλαβε η Άμπερ Χερντ για να ξεθάψει βρωμιές για τον Τζόνι Ντεπ.

Είπε ότι η οικογένεια της Στόουν «ζούσε σε φόβο» εξαιτίας των «ανατριχιαστικών emails, των επιστολών και των απρόσκλητων επισκέψεων» του διώκτη. Μέσα σε μόλις 72 ώρες από τότε που η οικογένεια Στόουν προσέλαβε τον Μπαρέσι, εντόπισε τον διώκτη σε ένα αεροδρόμιο του Λονδίνου, όπου επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ουγγαρία.

«Ήταν αδυσώπητος. Την καταδιώκει τα τελευταία δύο χρόνια. Τελευταία, εμφανίστηκε στο σπίτι της μητέρας και μετά στο σπίτι του αδελφού και μετά στο σπίτι της αδελφής. Ήταν κάτι προγραμματισμένο. Ήταν σε αποστολή. Αυτό αύξησε το επίπεδο ανησυχίας για τη Σάρον Στόουν και τη μητέρα της, η οποία είναι 90 ετών, καθώς και για την αδελφή και τον αδελφό της».«Ήταν όλοι στόχοι. Η επιθετικότητα και η επιθυμία του για πάθος εντάθηκαν».

Ο Μπόρος έστειλε επιστολή στην Στόουν, τη μητέρα της και την αδελφή της τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Σε αυτή, παραδεχόταν ότι πέταξε στο Λος Άντζελες για μια εβδομάδα τον Μάιο, ελπίζοντας να μιλήσει στην ηθοποιό. Είπε ότι πήρε ταξί από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι της αδελφής της, της Κέλι.

«Δυστυχώς, στην πύλη (βιντεοκλήση) ο φρουρός [δεν] ήξερε ποιος [ήμουν] προσωπικά. Δεν ήθελε να καλέσει την Κέλι για να μιλήσει μαζί της από το σπίτι.’Ίσως νόμιζε ότι είμαι [κάποιο] είδος εγκληματία!!! Τότε, δεν [είχα] καμία επιλογή. Πήγα [στο σπίτι του αδελφού της Σάρον, του Μάικλ]». «Ο Μάικλ μου άνοιξε την πόρτα και προσπάθησα να του εξηγήσω την κατάστασή μου και του ζήτησα τη διεύθυνση της Σάρον στο Λος Άντζελες για να μιλήσω μαζί της. Ήταν αγενής… Όταν ρώτησα που είναι η Σάρον ο Μάικλ ήθελε να καλέσει την αστυνομία!!! Πίστευε επίσης ότι είμαι εγκληματίας».

Και πρόσθεσε: «Από το 1987 η Σάρον ήταν αρραβωνιαστικιά μου και το 1988 αποκτήσαμε ένα αγοράκι. Το όνομά του ήταν Τζέισον Στόουν. Ήταν δύο μηνών και πέθανε σε [ένα] ατύχημα δυστυχώς. Θα ήθελα να μιλήσω με τη Σάρον γι’ αυτό το θέμα». Σε ένα email προς την Στόουν στις 15 Οκτωβρίου, ο Μπόρος δήλωσε: «Η ψυχική μου υγεία είχε βελτιωθεί, ακόμη και μπορώ να δηλώσω ότι έχω επιστρέψει σε ένα φυσιολογικό. Έτσι, επιστρέφω στις δουλειές μου…».

«Ακόμα δεν έχω πιστοποιητικό θανάτου για αυτόν!!!! Πρέπει να γνωρίζω τα πάντα για τον θάνατό του. Είμαι πρόθυμος να ανακρίνομαι αν χρειαστεί. Παρακαλώ, ενημερώστε με το συντομότερο δυνατό όταν λάβετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επέστρεψα πρόσφατα από το Λος Άντζελες. Πήγα για σένα και τη μαμά σου Ντόροθι για να βρω τη διεύθυνσή της για να μπορέσω να μιλήσω για όλη μου τη ζωή που είχαμε κάνει μαζί».

«Βρήκα [στο σπίτι] μόνο τον μεγαλύτερο αδελφό σου Μάικλ – 70 ετών, αλλά ήταν αγενής και ήθελε να καλέσει την Αστυνομία. Σε παρακαλώ, επικοινώνησε μαζί μου στο ιδιωτικό και κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο ή στη βιντεοκλήση Signal. Το καλύτερο θα ήταν να συναντηθούμε σε οποιοδήποτε μέρος και να μιλήσω σε όλους σας στο Λος Άντζελες ή στη Μοντάνα ή στο Ρόκφορντ ή οπουδήποτε αλλού θεωρείτε ότι είναι ασφαλές για όλους σας!!!!!!!!».

Υπέγραψε την επιστολή: «Σάντορ xoxox». Μέρες αργότερα, ο ιδιωτικός ερευνητής Μπαρέσι ανέλαβε την υπόθεση. Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ του Χόλιγουντ βρήκε τον αριθμό τηλεφώνου του Μπόρος και κάλεσε τον διώκτη ενώ βρισκόταν σε αεροδρόμιο του Λονδίνου, έτοιμος να πετάξει για την Ουγγαρία. Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματός του με τον διώκτη, ο Μπαρέσι τον ρώτησε αν είχε φωτογραφίες με την Στόουν ή γράμματα από αυτήν. Ο Μπόρος είπε ότι δεν είχε, αλλά ήταν βέβαιος ότι «δεν έλεγε ψέματα».

«Προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί τους γιατί είμαι πραγματικά απελπισμένος να βρω τον γιο μου. Και πρέπει να μιλήσω με τη Σάρον. Έχουμε έναν γιο. Δολοφονήθηκε το ’86. Και δεν αστειεύομαι, οπότε μιλάω πολύ σοβαρά». «Δεν έχω κανένα πιστοποιητικό θανάτου, τίποτα, οπότε είναι μια περίεργη υπόθεση, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι ξέρουν τα πάντα, ξέρουν τα πάντα που [δεν] θέλουν να μου πουν» ανέφερε.

Ο Μπαρέσι δήλωσε ότι ο φερόμενος ως διώκτης ήταν θυμωμένος που ο ιδιωτικός ερευνητής είχε τον αριθμό του.Συγκεκριμένα σχολίασε: «Ήξερε τότε και εκεί ότι τον είχα. Του εξήγησα ότι ήμουν ιδιωτικός ντετέκτιβ και δούλευα για την οικογένεια. Η συμπεριφορά του δεν ήταν απειλητική. Δεν έδειξε κάποια λάγνα, ρομαντική επιθυμία που ήθελε να επιδιώξει. Δεν σχεδιάζει να έρθει [ξανά] στην Αμερική. Ήθελε μόνο να μάθει για τον γιο του». Ο Μπαρέσι είπε ότι ο διώκτης ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του γνώριζε τη μητέρα της Στόουν, τη Ντόροθι, και είπε ότι ήταν «φίλοι».

«Οι άνθρωποι με διαβολικά μυαλά, είναι πολύ γοητευτικοί, κοινωνικοί, σούπερ χαρισματικοί – όλα αυτά τα χαρακτηριστικά [υπήρχαν] σε αυτόν τον τύπο». Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευχαριστημένος» που εντόπισε τον διώκτη της ηθοποιού και «έσπασε την υπόθεση» σε λιγότερο από τρεις ημέρες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η οικογένεια Στόουν ήταν «ενθουσιασμένη» που βρήκε τον διώκτη. Ωστόσο, ενώ ο Μπόρος ισχυρίστηκε ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει στις ΗΠΑ, ο Μπαρέσι δήλωσε: «Προς το παρόν δεν αποτελεί απειλή, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος».

Moment Sharon Stone’s stalker lurks outside her sister’s home: ‘Obsessed’ Hungarian army veteran is caught on CCTV after flying from London to US in bid to contact Hollywood superstar https://t.co/IgcmeU92nb pic.twitter.com/zIlv7Xtz57

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 21, 2023