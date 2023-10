Έμιλι Μπλαντ: Την κατακεραύνωσαν οι θαυμαστές της με αφορμή μια παλιά συνέντευξη

Η Έμιλι Μπλαντ δέχεται πυρά για μια συνέντευξη που ήρθε ξανά στην επιφάνεια και στην οποία αναφέρθηκε σε μια σερβιτόρα του Chili’s ως «τεράστια». Η 40χρονη ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο βρετανικό «The Jonathan Ross Show» τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν αποφάσισε να μοιραστεί μια ιστορία για το πώς δείπνησε σε ένα από τα σημεία της αλυσίδας εστιατορίων στη Λουιζιάνα, ενώ βρισκόταν στην πόλη για τα γυρίσματα της ταινίας «Looper». Ο παρουσιαστής αρχικά μίλησε για τα «τεράστια μπέργκερ» του μαγαζιού κάτι που ώθησε την ηθοποιό να κάνει το δικό της σχετικό σχόλιο.

«Η κοπέλα που με σέρβιρε ήταν τεράστια», είπε χαρακτηριστικά η Μπλαντ. «Νομίζω ότι έπαιρνε δωρεάν γεύματα στο “Chili’s”».

Αν και ο 62χρονος Ρος απάντησε ότι «δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό», προηγουμένως είχε αστειευτεί ότι «όταν πηγαίνεις στο Chili’s, μπορείς να δεις γιατί τόσοι πολλοί Αμερικανοί φίλοι [τους] είναι τεράστιοι». Μιμούμενη τη νότια προφορά της σερβιτόρου, η Μπλαντ είπε ότι η γυναίκα τη ρώτησε: «Σου έχει πει ποτέ κανείς ότι μοιάζεις πολύ με την Έμιλι Μπλαντ;». «Και είπα, “Το έχω ακούσει αυτό, ναι”», θυμήθηκε να απαντά, και στη συνέχεια η υπάλληλος ρώτησε: «Είστε η Έμιλι Μπλαντ;».

Emily Blunt 'fat-shaming' a waitress on The Jonathan Ross Show. #EmilyBlunt #ThinkBeforeYouSpeak pic.twitter.com/A7afadPLcD

Αφού η ηθοποιός επιβεβαίωσε την ταυτότητά της, είπε ότι η γυναίκα φώναξε ενθουσιασμένη: «Τι κάνετε όλοι εδώ;!». Η αξιοπερίεργη στιγμή επέστρεψε για να στοιχειώσει την Μπλαντ και οι εξοργισμένοι χρήστες του Twitter τη χαρακτηρίζουν πλέον «χοντροφοβική». «Το να είναι η Έμιλι Μπλαντ απροκάλυπτα χοντροφοβική δεν ήταν στην κάρτα μου για το μπίνγκο του 2023, αλλά να ‘μαστε», έγραψε ένας λογαριασμός. «Α γα**το η Έμιλι Μπλαντ! Σοβαρά ήταν μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είναι ένα χοντροφοβικό μη αστείο κακό κορίτσι που νομίζει ότι είναι αστείο και επισημαίνει το μέγεθος μιας σερβιτόρου όταν δεν προσθέτει τίποτα στην ιστορία, για ντροπή», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Σβήσε την από τη λίστα με τα celebrity crushes μου. Γα**το!», «Γα**το Έμιλι, σε υποστηρίζαμε κι εμείς», «Γιατί την περιέγραψε έτσι; Αυτό ήταν τόσο περιττό» και «είναι τόσο εύκολο να καταλάβεις πότε οι άνθρωποι πιστεύουν ειλικρινά ότι οι σερβιτόροι είναι κατώτεροι από αυτούς» ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια που ακολούθησαν.Η διάσημη ηθοποιός εξέδωσε έκτοτε μια δήλωση, λέγοντας στο Page Six ότι «το σαγόνι της έπεσε στο πάτωμα» όταν είδε ένα βίντεο με την εμφάνισή της.

«Είμαι τρομοκρατημένη που θα έλεγα κάτι τόσο αναίσθητο, οδυνηρό και άσχετο με την όποια ιστορία προσπαθούσα να πω σε ένα talk show», ισχυρίστηκε η Μπλαντ. «Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου κάποιον που δεν θα ονειρευόταν να αναστατώσει κανέναν, οπότε ό,τι με κατέλαβε να πω κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή είναι αγνώριστο για μένα ή για οτιδήποτε εκπροσωπώ», συνέχισε. «Και όμως συνέβη και το είπα». Η Μπλαντ ζήτησε συγγνώμη «για κάθε πληγή που προκλήθηκε» από το σχόλιό της και αναγνώρισε ότι ήταν «απολύτως αρκετά μεγάλη για να ξέρει καλύτερα».

Emily Blunt blasted for calling waitress ‘enormous’ in resurfaced interview: ‘She’s a fatphobic unfunny mean girl’ https://t.co/wPg0JDXyJ1 pic.twitter.com/ULFBavfOvt

— Page Six (@PageSix) October 20, 2023