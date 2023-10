Ισραήλ πόλεμος: Ανταποκρίτρια του BBC τρέχει να καλυφθεί σε ζωντανή μετάδοση

Μια δημοσιογράφος του BBC αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζωντανή της μετάδοση από το Ισραήλ, μετά από σειρήνες που προειδοποιούσαν για πιθανή επίθεση με ρουκέτες.

Η Lyse Doucet, η ανταποκρίτρια του BBC, μετέδιδε το ρεπορτάζ της σε απευθείας σύνδεση από το νότιο Ισραήλ, όταν άρχισαν οι σειρήνες να προειδοποιούν για επικείμενη επίθεση της Χαμάς. Κάποιος που βρισκόταν εκτός κάμερας, ακούστηκε να φωνάζει «πάμε, πάμε, πάμε», με εκείνη να λέει έντρομη, «έρχονται ρουκέτες».

Στη συνέχεια, η ίδια και το συνεργείο της φαίνονται να τρέχουν να σωθούν από το σημείο και να κατευθύνονται σε ένα μαύρο τζιπ που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση, πριν η μετάδοση διακοπεί απότομα.

Δείτε το βίντεο με την δημοσιογράφο του BBC:

The BBC’s Lyse Doucet just now abandoning her broadcast from Southern Israel during a suspected rocket attack pic.twitter.com/0udC1SvguS

— Julian Druker (@Julian5News) October 19, 2023